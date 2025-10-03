Mariela Galli junto a Nodor y Calha Úmida, dos marcas internacionales para tu cocina.

CONTENTCARAS

Área Viva, el estudio que dirige Mariela Galli en Funes y Rosario, se ha consolidado como un espacio donde la arquitectura, la marmolería, los electrodomésticos y el mobiliario se integran en proyectos pensados de manera integral. Cada obra refleja una premisa central: la funcionalidad, entendida como la capacidad de crear ambientes prácticos, emocionales y duraderos, diseñados para mejorar la vida cotidiana de las personas.

La incorporación de Nodor, firma española especializada en electrodomésticos panelables, permite ofrecer cocinas donde la tecnología de última generación se funde con el diseño, logrando superficies limpias y armónicas. A esto se suma Calha Úmida, la marca brasileña que revoluciona el concepto de accesorios empotrables: escurridores con drenaje, soportes de utensilios, módulos de organización y soluciones invisibles que multiplican la practicidad sin sacrificar estética.

Para Mariela Galli, estas alianzas son una validación internacional de la calidad y la seriedad con la que trabaja su equipo: “Cuando una marca de prestigio global te elige como representante, es porque confía en tu capacidad de transmitir su filosofía y aplicarla en proyectos reales, de manera integral y en tiempo récord”.

De esta forma, los clientes de Área Viva acceden a productos antes reservados para grandes capitales del mundo, integrados de manera local en Funes y Rosario. El resultado son espacios funcionales, completos y emocionales, donde cada detalle está pensado para que el diseño no sea una moda, sino una herramienta para vivir mejor.