Espuma, carteles y la emoción de Yanina Latorre: Lola Latorre se recibió de abogada y lo celebró a lo grande

Lola Latorre terminó una importante etapa en su vida, que venía acompañándola desde hace años. La joven, además de ser influencer y modelo, ahora se recibió de abogada. Tras años de estudio y esfuerzo, logró terminar la última materia y lo celebró a lo grande. Yanina Latorre no dudó en mostrar orgullosa el festejo con amigos y familia, y en dejarle tiernas palabras, a este momento que le provoca orgullo y felicidad.

Lola Latorre

La recibida de Lola Latorre: entre espuma, carteles y la emoción de Yanina Latorre

Yanina Latorre no duda en mostrar con orgullo los logros de sus hijos y seres queridos. En las últimas horas, la conductora mostró su emoción y felicidad al contar que Lola Latorre se recibió de abogada. La modelo había expresado que se enamoró de la carrera luego de ver una serie, y que ya estaba llegando en las últimas instancias. Finalmente, fue Yanina la que compartió la noticia en sus historias de Instagram, y abrazó con fuerzas a su hija.

"¡Es abogada! Te felicito, con un 8. Lola es abogada, amor", expresó con felicidad y orgullo. Sin embargo, en la salida de la universidad, no solo se encontraba su familia, que la acompañó durante su último examen. Sino que también estaban sus amigos y seres queridos, que la esperaban para hacer el famoso ritual de la "huevada". La joven modelo fue recibida por todos con espuma y diferentes cosas que la ensuciaron, demostrando la felicidad y orgullo de todos.

Además, la esperaba un cartel donde se leía "Abogada Latorre", junto a su marca de ropa y una foto de ella como modelo. Increíbles videos y fotos salieron de su momento con dos bombas de humo rosas, con las que siguió celebrando su logro. Tras cambiarse y arreglarse, su familia la llevó a desayunar a una lujosa pastelería de la zona, como primera "parada" de su larga lista de festejos que se acercaban. Yanina escribió en sus historias: "La felicidad es total. La sensación es hermosa. Te amo Lola".

Lejos de su éxito en la moda y como influencer, Lola Latorre no se rindió y logró convertirse en abogada, sumándose a las celebridades con importantes títulos universitarios. Desde streamer hasta embajadora de una marca de ropa y ahora licenciada en derecho, la hija de Yanina Latorre genera orgullo en su familia, con todos los proyectos que cumple a lo largo de su vida. Muchos usuarios no dudaron en contestarle y enviarle sus felicidades, expectantes por ver qué más trae planeado.

A.E