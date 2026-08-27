Albertina: accesorios que combinan utilidad y belleza para acompañar el tejido

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Ileana y su hija Lucila soñaron y dieron vida a Albertina en 2020, cuando la pandemia las encontró viviendo en ciudades diferentes. Mientras Lucila estudiaba Arquitectura en CABA, Ileana atravesaba el cierre obligado de su Estudio Jurídico en Junín. Entre llamados y mensajes surgió la idea de crear un espacio que les permitiera sentirse cerca y, al mismo tiempo, comercializar hilados cuyos orígenes y texturas pudieran acompañar de una manera especial cada proyecto.

Desde el comienzo tuvieron un objetivo claro: ser diferentes. Lo que empezó con hilados fue incorporando diseño y confección de accesorios de tejido, hasta convertirse en un proyecto enfocado en acompañar a la comunidad tejeril.

Una identidad basada en el diseño y la calidad

La propuesta se construye sobre tres pilares: compromiso, calidad y calidez. El estilo vintage de cada producto y la selección exclusiva de estampas forman parte de una identidad que busca transmitir delicadeza, romanticismo y sutileza.

Con el tiempo, la marca amplió su propuesta con estuches, valijas, bolsos, bolsas de proyectos y cuencos laneros, entre otros productos pensados para quienes disfrutan del tejido. A la venta online se sumó además un showroom en la ciudad de Junín.

Nuevos proyectos para seguir creciendo

El próximo paso será una nueva colección de estuches y bolsas de proyectos, con nuevos diseños y telas estampadas, prevista para 2027. También se encuentra en etapa de investigación y desarrollo una línea de utilitarios para bordado.

En cuanto a los encuentros del sector, Albertina participará como expositora en Buenos Aires Teje y Cose y en Tramafest. Además, se encuentra nuevamente postulada para la tercera edición del Festival Córdoba Teje, después de haber formado parte de sus ediciones anteriores.

La mirada hacia los próximos años está puesta en seguir creciendo dentro del rubro de accesorios para tejido, bordado y costura, con el deseo de posicionar a Albertina como una selección de esenciales que combinan utilidad y belleza para acompañar los momentos de labores entre agujas e hilos.



Albertina | Almacén de Hilados

Instagram: @albertina.almacendehilados

Tienda Web: tiendaalbertina.mitiendanube.com

Contacto: [email protected]

Showroom: Alberdi 168, Junín, Buenos Aires