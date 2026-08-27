Punto de Partida: coaching y psicología para acompañar procesos de cambio

Un espacio para acompañar nuevos comienzos
Punto de Partida nació a partir de una búsqueda personal y profesional de Rocío Gobby, una persona inquieta, empática y con un marcado interés por escuchar y motivar a los demás. Su trabajo en el gobierno de su provincia y las características de su situación laboral la llevaron a buscar una alternativa para desarrollarse de manera independiente desde otro rol profesional.
Así comenzó a formarse en coaching y descubrió una herramienta que podía complementar su recorrido en psicología, especialmente su formación en terapia cognitiva. De ese encuentro surgió una propuesta pensada para acompañar a las personas a mirar dónde están, comprender cómo llegaron hasta ahí y decidir hacia dónde quieren ir.
Coaching laboral para personas y empresas
La marca cuenta con dos áreas de trabajo. Punto de Partida Personas acompaña decisiones y procesos de cambio relacionados con el mundo laboral: elección de una carrera, cambio de trabajo, crecimiento profesional, emprendedurismo o preparación para una nueva etapa después de la jubilación.
Por otro lado, Punto de Partida Empresas está orientado a organizaciones y propone capacitaciones, diagnóstico organizacional y procesos de acompañamiento para equipos y líderes.
La combinación entre psicología y coaching permite trabajar sobre pasado, presente y futuro, aportando distintas herramientas para comprender procesos y pensar nuevas posibilidades.
Encontrar un nicho y proyectar el crecimiento
El emprendimiento surgió el año pasado con la intención de acompañar todo tipo de procesos de cambio. Con el tiempo, el propio recorrido académico de Rocío, con formación en Recursos Humanos, Coaching y Coaching Ejecutivo, permitió identificar un punto de encuentro: el mundo laboral.
A partir de allí, comenzó a orientarse hacia el coaching laboral y el acompañamiento de personas y organizaciones en procesos de cambio y desarrollo.
En esta nueva etapa, el objetivo es afianzar la propuesta y posicionar la marca como una alternativa sólida y reconocible dentro del ámbito laboral. También busca ampliar su alcance a través de herramientas y formatos digitales, como programas, capacitaciones y contenidos que permitan llegar a personas y organizaciones de distintos lugares, incluso de manera asincrónica.
Celular: 2964 456586
Email: [email protected]
Instagram: @Puntodepartida_personas / @Puntodepartida_empresas