Humo Criollo: accesorios que modernizan el ritual de la parrilla argentina

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Humo Criollo nació en Buenos Aires de la mano de Thiago y Francisco apasionados por el asado. La propuesta surgió a partir de una observación: aunque el ritual del asado argentino se mantiene vigente, muchos de los accesorios que lo acompañan llevan décadas sin grandes cambios y pueden resultar poco funcionales.

A partir de esa idea, desarrollaron productos pensados para resolver necesidades concretas de la parrilla y también para ampliar las posibilidades de quienes disfrutan cocinar al fuego. Además, la marca propone una mirada amplia sobre la cocina a la parrilla, con opciones para quienes no comen carne y buscan preparar diferentes alimentos de manera práctica.

Diseño y funcionalidad para la parrilla

La identidad de Humo Criollo busca unir la tradición parrillera argentina con un diseño funcional y moderno. La estética es minimalista y cuidada, alejada del estereotipo rústico asociado al rubro.

La diferencia está también en sus productos: accesorios poco habituales, fabricados con materiales nobles y pensados para ofrecer calidad y practicidad en la cocina.

El primer lanzamiento fue el canasto giratorio para parrilla de acero inoxidable, cuya respuesta superó las expectativas y permitió ampliar el catálogo. Hoy la propuesta incluye la tabla de acero inoxidable 304, el recogedor de alimentos, la caja ahumadora y guantes resistentes al fuego, entre otros accesorios.

A la par del crecimiento de la línea, la marca construyó una comunidad en Instagram donde comparte recetas, ideas y diferentes formas de aprovechar sus productos.

Una propuesta que busca crecer

El próximo objetivo es consolidarse como una marca de referencia en accesorios premium de parrilla y cocina en Argentina. Para eso, busca continuar ampliando su línea de productos y fortalecer el vínculo con su comunidad.

También trabaja junto a grandes cadenas de venta para sumar presencia en espacios físicos. A futuro, el desafío es llevar la propuesta a otros países de Latinoamérica y luego expandirse a nuevos mercados, con la intención de modernizar la experiencia de la parrilla sin perder de vista su tradición.

Sitio web: humocriollo.com

Instagram: @humocriollo.arg

WhatsApp: +54 9 11 7144-4944