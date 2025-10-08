miércoles 08 de octubre del 2025
En vivo
ESPACIO NO EDITORIAL - CARAS LIKE Hoy 08:19

Alimentación y Microbiota: un vínculo clave para la salud

En los últimos años, la investigación científica ha revelado la importancia de la microbiota intestinal en la salud humana. La microbiota está compuesta por billones de microorganismos que habitan en nuestro sistema digestivo y cumplen funciones fundamentales: ayudan a digerir los alimentos, sintetizan vitaminas, regulan el sistema inmunológico y protegen frente a bacterias dañinas.

LIC LAURA ORTEGA
LIC LAURA ORTEGA | contentcaras
CONTENTCARAS

La alimentación desempeña un papel central en el equilibrio de esta comunidad microbiana. Una dieta rica en fibra, proveniente de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, favorece la diversidad bacteriana y estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas como los lactobacilos y bifidobacterias. En cambio, una dieta alta en azúcares, grasas saturadas y ultraprocesados puede alterar la composición de la microbiota, reduciendo su diversidad y favoreciendo un estado de disbiosis, asociado a enfermedades metabólicas, digestivas e incluso trastornos del estado de ánimo.

Además, los alimentos fermentados (yogur, kéfir, chucrut, kombucha) aportan probióticos naturales que ayudan a reforzar la microbiota. Por su parte, los prebióticos, presentes en alimentos como la banana, la cebolla, el ajo y los espárragos, son fibras que sirven de “alimento” para las bacterias beneficiosas, potenciando su efecto.

Cada vez más estudios relacionan la microbiota intestinal con la salud mental, debido a la conexión entre el intestino y el cerebro a través del llamado eje intestino-cerebro. Esto refuerza la idea de que cuidar nuestra alimentación impacta no solo en la digestión y el metabolismo, sino también en el bienestar emocional.

En conclusión, mantener una alimentación variada, rica en fibra, alimentos frescos y fermentados es esencial para proteger la microbiota intestinal. Al hacerlo, fortalecemos no solo nuestro sistema digestivo, sino también nuestra salud integral.

 

Laura Ortega

Lic. en Nutrición MN 12.294

Contacto:

113 117 0101

IG: @sweetyntegral  

https://www.instagram.com/sweetyntegral/

[email protected]

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en