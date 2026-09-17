Florencia Vito, de Casa MZ: “El vínculo cercano y el asesoramiento transforman una venta en una solución real”

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Florencia, contanos cómo fueron tus inicios en este sector y qué despertó tu interés por este rubro

Comencé en el año 2009 ayudando y acompañando a mis papás, y fue ahí que descubrí cuánto me apasionaba brindar un servicio; no solo vender un producto, sino solucionar una problemática al cliente. Con el tiempo entendí que cada persona que ingresaba al local tenía un proyecto, necesidad o problema urgente que resolver, y nuestro trabajo era acompañarla hasta encontrar la solución. Esto fue lo que marcó el rumbo de lo que vino después.

¿Qué variedad de productos y soluciones comerciales ofrecen actualmente en Casa MZ?

En Casa MZ comercializamos productos de ferretería, herramientas eléctricas y manuales, sanitarios, electricidad y pinturería. Tenemos todo lo que el cliente necesita para hacer desde un arreglo pequeño hasta una instalación completa para un domicilio. Además, brindamos asesoramiento personalizado en cada compra, porque muchas veces el cliente no sabe exactamente qué producto necesita; lo guiamos para que vuelva a casa con la solución justa para su proyecto.

¿Cuáles son las metas de expansión y crecimiento que proyectan a mediano plazo para Casa MZ?

Nos gustaría poder abrir una tercera sucursal de Casa MZ en Florencio Varela, que es una zona muy cercana a donde estamos actualmente, y poder llegar a distintos puntos de la provincia a través de nuestra página web. La idea es seguir creciendo sin perder la esencia que nos identifica desde el primer día.

¿Cuál considerás que es el principal factor diferencial que los distingue?

La calidad de atención y los excelentes precios nos destacan de la competencia, junto a la tranquilidad de saber que podés conseguir todo lo que necesitás en un solo lugar. No solo vendemos un producto, ofrecemos atención personalizada a nuestros clientes. Creemos que ese vínculo cercano, sumado a un equipo que realmente conoce lo que vende, es lo que hace que la gente vuelva y nos recomiende, más allá del precio y la variedad de productos.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿qué aprendizajes o decisiones manejarías de otra manera?

Pienso en muchas cosas que podría cambiar, pero cada una de ellas me hizo ser quien soy hoy, e hizo llegar a Casa MZ a Editorial Perfil, lo cual es un gran logro y honor para nosotros. Cada error fue parte del camino, y me enseñó que los tropiezos también construyen y que la constancia es más importante que hacer todo perfecto desde el inicio.

Casa MZ

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