Coki Ramírez volvió a apostar por el rubio y renovó su look con una efectiva técnica de iluminación

Luego de su descargo en redes sociales tras la viralización de un video en el que protagonizó un polémico exabrupto frente a Nahuel Pennisi, Coki Ramírez pasó por la peluquería para renovar su imagen con un sutil cambio de look. A través de su cuenta personal de Instagram, la cantante compartió el antes, durante y después del proceso y mostró el resultado final de la transformación, que apostó por una técnica de iluminación para darle mayor luz y movimiento a su melena.

Así es el cambio de look de Coki Ramírez

De acuerdo con las imágenes propiciadas, se puede apreciar que Coki Ramírez renovó su look con una propuesta que combina naturalidad, luminosidad y dimensión. Para actualizar su melena, apostó por unas babylights en la raíz, una técnica que trabaja mechas extremadamente finas y delicadas muy cerca del cuero cabelludo. El resultado es una transición sutil con el color de base, sin cortes marcados y con un acabado natural.

Coki Ramírez con su estilista | Instagram

El nuevo estilo de la conductora de Se Siente Argentina -el programa de música que se emite por la TV Pública- también incorpora un trabajo de balayage en tonos rubio dorado y miel, con reflejos más claros que se funden progresivamente desde los medios hacia las puntas. La técnica permite mantener una raíz ligeramente más oscura mientras las zonas más claras ganan protagonismo, creando profundidad, movimiento y una sensación de mayor volumen en el cabello.

Para completar la transformación, sumó mayor luminosidad alrededor del rostro mediante mechones más claros, conocidos como money piece o, bien, contorneo facial. Este detalle concentra la luz en las facciones y aporta un aire fresco a su pelo largo. Además de lograr un efecto similar al aclarado natural que deja el sol, la propuesta se destaca por ser de bajo mantenimiento: la raíz puede crecer durante varios meses sin perder armonía con el resto del cabello.

Coki Ramírez en la peluquería | Instagram

El babylights: la técnica elegida por Coki Ramírez para renovar su cabello

El babylights, la técnica de iluminación que eligió Coki Ramírez para potenciar su imagen, permite conseguir un cambio visible sin modificar por completo el color de base. Al trabajar diferentes intensidades del pelo, el resultado gana profundidad y movimiento, mientras que el contraste entre las distintas tonalidades evita que el cabello se vea plano o uniforme.

Otro de los puntos destacados de esta propuesta es su mantenimiento. Al no generar una línea definida entre el color natural y las zonas aclaradas, el crecimiento de la raíz se integra de manera progresiva con el resto de la cabellera. De esta manera, la artista puede conservar el efecto luminoso durante más tiempo sin necesidad de recurrir a retoques frecuentes.

Coki Ramírez con su nuevo look | Instagram

Con este cambio, Coki Ramírez renovó su imagen sin alejarse de un estilo natural y fresco. La nueva tonalidad aporta luminosidad a su cabello, realza sus facciones y suma movimiento. Así, la cantante cordobesa se inclinó por una transformación sutil pero visible, en línea con una de las propuestas de coloración que busca mantener una apariencia cuidada y luminosa sin perder naturalidad.