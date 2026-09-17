De hobby a profesión: Natalia Mega, la fotógrafa que convirtió su pasión en una marca propia

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Hay profesiones que se eligen y otras que parecen encontrar a quienes las ejercen. En el caso de Natalia Mega, la fotografía llegó como una curiosidad, casi como un pasatiempo, pero terminó transformándose en el eje de una carrera que hoy la posiciona detrás de campañas para grandes marcas y producciones de alto impacto.

Fundadora de NM Producciones, la fotógrafa especializada en moda y publicidad construyó su camino a partir de una convicción temprana: su fascinación por las personas. Aunque comenzó estudiando fotografía para aprender a utilizar una cámara, fue durante una práctica académica cuando descubrió aquello que definiría su identidad profesional.

"Un día vino una modelo a una de las prácticas y entendí que lo que me gustaba era fotografiar personas. Ahí descubrí mi fascinación y entendí que ese era mi camino", recuerda.

Desde entonces, aquella afición que comenzó retratando amigos durante los atardeceres de Miramar fue tomando forma profesional. Su mirada encontró en la fotografía una herramienta para conectar con las personas y capturar algo más profundo que una imagen.

"Me encanta conocer gente nueva y generar vínculos. La fotografía me permitió encontrar una forma de conectar con la esencia de cada persona que tengo frente a la cámara", explica.

Mientras estudiaba Diseño y Comunicación Visual, Natalia ya comenzaba a desarrollar una carrera profesional que crecía a gran velocidad. Las oportunidades laborales aparecían al mismo tiempo que los exámenes universitarios y muchas veces ambas realidades parecían avanzar en paralelo.

Con el tiempo, encontró en la formación académica una herramienta complementaria para fortalecer su mirada crítica y ampliar su perspectiva profesional.

"La universidad me ayudó a salir de mi zona de confort y a mirar el mundo desde otro lugar. Fue una experiencia fundamental para desarrollar una visión más abierta y comprender mejor el contexto que me rodea", sostiene.

Ese crecimiento acelerado la llevó a trabajar con marcas de primer nivel como Dermaglós, L'Oréal, Toyota y Kérastase, experiencias que también le permitieron entender las diferencias entre las producciones independientes y los grandes equipos corporativos.

Si bien el resultado final suele resumirse en una imagen, detrás de cada campaña existe una estructura compleja de planificación, reuniones y decisiones estratégicas.

Para Natalia, trabajar con grandes compañías implica adaptarse a procesos mucho más rigurosos y coordinados, donde cada detalle responde a una estrategia previamente definida.

"Hay muchísima gente involucrada detrás de una campaña. Equipos de marketing, comunicación, producción y dirección trabajan para que todo ocurra exactamente como fue planificado", explica.

Lejos de verlo como una limitación creativa, considera que esos desafíos enriquecen su desarrollo profesional y le permiten aprender constantemente.

En una época dominada por las imágenes, Natalia insiste en que una buena fotografía va mucho más allá de la estética.

Para ella, la construcción de una imagen comienza mucho antes de presionar el disparador. La investigación, el concepto, el casting y la selección de cada elemento forman parte de una narrativa que debe comunicar un mensaje específico.

"Los modelos no son elegidos al azar. Hay un estudio detrás de cada persona que participa en una campaña porque tiene que existir una conexión entre lo que se busca transmitir y quien aparece en la imagen", explica.

Esa mirada estratégica es la que convirtió a la fotografía en mucho más que una herramienta visual: en un lenguaje capaz de comunicar emociones, valores e identidad.

A once años de aquella decisión de estudiar fotografía por hobby, Natalia reconoce que gran parte de los objetivos que imaginó se hicieron realidad antes de lo esperado.

La posibilidad de crear su propia productora audiovisual, trabajar con grandes marcas y construir una identidad profesional sólida forman parte de un recorrido que hoy observa con orgullo.

"No pensaba que iba a lograr tantas cosas tan rápido. Siempre formaron parte de mis sueños, pero nunca imaginé que ocurrirían de esta manera", asegura.

Y agrega: "La Natalia de 2015 tenía muchos miedos e incertidumbres. Hoy puedo decirle que llegó a lugares con los que soñaba y que todo el esfuerzo valió la pena".

Porque detrás de cada imagen que captura, también existe una historia personal de perseverancia, crecimiento y pasión. Una historia que, como las mejores fotografías, logra transmitir mucho más de lo que se ve a simple vista.