Alta costura con identidad: el camino De Ciafardinis

¿Cómo surgió la empresa?

Inspirada por la dedicación de mi madre y mi abuela, decidí llevar mi pasión por la costura al siguiente nivel, estudiando la carrera de para dedicarme a ello profesionalmente.

Tener una visión clara me impulsó a perfeccionarme constantemente, cursando una carrera completa para ofrecer un servicio de excelencia. Sin embargo, el aprendizaje es continuo; sigo formándome y evolucionando para mantener mi marca a la vanguardia.

Esta dedicación me ha llevado a cumplir sueños importantes: tuve el honor de presentar tres colecciones en la prestigiosa revista nacional de novias Nubilis, y mis creaciones han desfilado en el escenario internacional con dos fashion films exhibidos en la Madrid Bridal Fashion Week, los cuales fueron incluso publicados en el renombrado canal FF CHANNEL. También he tenido el placer de participar en numerosas pasarelas en mi ciudad local.

¿Cuáles son los servicios que brinda?

Mi especialidad es la confección de vestidos a medida para novias y quinceañeras, así como diseños exclusivos para madrinas, invitadas y niñas, complementados con un servicio de sastrería personalizada.

¿Qué la diferencia de la competencia?

Para mí, mi mayor diferenciador en la competencia es el enfoque profundamente personal. Trabajar con mis clientes es una colaboración genuina que va más allá de un encargo. Busco conocer a cada persona a fondo, comprender su esencia y su personalidad, para poder crear algo que resuene verdaderamente con ellas. Solo después de esa conexión profunda que puedo aportar mi toque personal, que a menudo se manifiesta en el uso de transparencias y pedrería con brillos elementos que me encantan.

Mi objetivo es ir más allá de una prenda, me gusta crear piezas versátiles que puedan transformarse hasta en tres diseños en un mismo vestido. Esto lo logro creando accesorios o a través de estructuras que permiten a la clienta dar versatilidad.

Si comenzaras de nuevo, ¿Qué harías diferente?

Pero si pudiera cambiar algo, no serían las decisiones, sino el tiempo que perdí teniendo miedo a ser yo misma. Ese fue el único obstáculo real. Una vez que lo dejé atrás y encontré mi propósito, mi manera de trabajar se transformó y mi carrera se afirmó.

