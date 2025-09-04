Dreamland Coffee celebró su primer Día del Niño con un gran sorteo

contentcaras

El pasado Día del Niño se convirtió en una fecha especial para Dreamland Coffee, la cafetería + zona kids ubicada en Av. Independencia 3190, CABA. Fue la primera celebración de esta joven empresa, que en menos de un año ya logró convertirse en un punto de encuentro familiar único en la ciudad.

Con la alegría como protagonista, decenas de familias disfrutaron de una jornada especial en la que no faltaron los juegos, las meriendas, los shows en vivo y un gran sorteo que tuvo como premio un auto eléctrico y un monopatín. La emoción de los chicos fue tan grande como la de los adultos, quienes acompañaron con entusiasmo este momento tan especial.

“Este fue nuestro primer Día del Niño en Dreamland y lo vivimos con muchísima ilusión. Queríamos agradecer a todas las familias que nos acompañan desde el inicio, sorprendiendo a los chicos con una propuesta distinta, segura y accesible”, señala Jonathan Cristaldo, cofundador de Dreamland.

Además del sorteo, los más pequeños se divirtieron en la sala blanda, el pelotero, el castillo de princesas, la sala gamer, los inflables y los autos eléctricos. Mientras tanto, los adultos también fueron participes en las dinámicas de juegos para luego de

degustar las ricas meriendas que este lugar ofrece.

Dreamland también se distingue por su agenda de shows infantiles, que se renueva cada fin de semana con personajes entrañables. Desde clásicos como Mickey y Minnie hasta fenómenos actuales como Paw Patrol, Kuromi o la Granja de Zenón, cada presentación logra que los chicos se sorprendan y los grandes se conecten con su propia infancia.

“Queremos invitar a todas las familias a estar atentas a nuestras redes sociales, donde anunciamos cada show y actividad especial. Dreamland es un lugar para venir a pasarla bien, pero también para festejar cumpleaños y crear recuerdos únicos con amigos y seres queridos”, agrega Cristaldo.

Con apenas un año de vida, Dreamland ya demostró que es mucho más que una cafetería: es un espacio donde la alegría sucede en cada visita. Su propuesta combina gastronomía de calidad con entretenimiento seguro, ofreciendo a las familias una experiencia completa y diferente en la ciudad.



Datos de contacto:

www.dreamlandcoffee.com.ar

Instagram: @dreamlandcoffeets

WhatsApp: +54 9 11 7124-6078

Av. Independencia 3190, CABA