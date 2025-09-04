CasaCalma Hotel Boutique, un lugar soñado en Tilcara

CONTENT LIKE

CasaCalma Hotel Boutique Tilcara surge de casualidad. Mi gran amigo y actual socio, José Ignacio, se enteró de que había una propiedad en alquiler en Tilcara. Él venía cansado de su rubro y yo traía experiencia en el mundo hotelero. Fuimos a verla y, maravillados por el entorno, la disposición de las habitaciones y el potencial que advertimos, decidimos alquilarla. Así comenzó una etapa intensa: durante seis meses nos convertimos en pintores, carpinteros, plomeros y electricistas. Con la ayuda de mi mujer Agus, que tiene un ojo exquisito para el diseño, reacondicionamos y equipamos el lugar y lo abrimos al público.

El hotel cuenta con 7 habitaciones y una casita de dos dormitorios. Todas separadas entre sí, están construidas sobre la ladera del cerro, cuentan con terrazas privadas, amenities de cortesía, agua, té, café, pava eléctrica y algunas con frigobar. Están además calefaccionadas con salamandras y paneles eléctricos. Se incluye desayuno tipo buffet con panificados y mermeladas caseras, cuenta con parking privado y restaurant a la carta por las noches a cargo de nuestro chef Alejandro, con platos típicos de la región con un toque gourmet, y en temporada de primavera verano habilitamos la piscina.

A pesar de que viene siendo un año complejo para el turismo interno, seguimos apostando porbrindar un servicio de primer nivel a un precio accesible. Somos optimistas en creer que vamos a recuperar los niveles de ocupación de otros años. Hoy nos reinventamos y ofrecemos distintas experiencias para convocar más huéspedes. Estamos trabajando con grupos que hacen retiros, workshops y otro tipo de actividades; sumamos autos de alquiler para ofrecer un servicio de movilidad propio y abrimos un hotel en San Salvador de Jujuy –CasaCharcas Hotel Boutique– bajo el mismo conceptode hotel boutique de pocas habitaciones, que nos permite tener más presencia en la región y, como decimos: “ofrecer una experiencia completa”.

Nuestro servicio se basa en la atención personalizada a nuestros huéspedes. Los acompañamos desde que hacen la reserva hasta que se van del hotel, asesorándolos en actividades para hacer, lugares a visitar, qué y dónde comer; trabajamos para que nuestro personal esté a disposición en todo momento.

Como nuestro nombre lo indica, queremos que se sientan como en casa pero con servicio de hotel. Ofrecemos un viaje distinto: hotel chico, alejado del centro en un entorno tranquilo y con vistas impactantes, únicas. Si bien contamos con servicios de conectividad, invitamos a todos a que desconecten de la diaria y se conecten internamente, con el paisaje, la naturaleza, el canto de los pájaros, el susurro del viento, la paz y la tranquilidad que ofrece un lugar como CasaCalma.

