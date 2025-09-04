jueves 04 de septiembre del 2025
¿Ser o encajar? El libro de Rocio Segers, que invita a romper el molde y volver a lo auténtico

En tiempos donde la inmediatez y la presión social parecen dictar quiénes debemos ser, surge una obra que interpela directamente a la raíz de esa incomodidad: Quiéreme Libre, un libro que plantea un viaje hacia la autenticidad, lejos de los mandatos y de la necesidad de encajar.

Vivimos en piloto automático. La sociedad premia a quienes obedecen y castiga a los que se animan a salirse del molde. El liderazgo se confunde con dominación, la autoridad con imposición, y el éxito con la capacidad de adaptarse a estructuras que muchas veces resultan asfixiantes. En ese contexto aparece Quiéreme Libre, una propuesta literaria que invita a mirar hacia adentro y cuestionar qué significa realmente “ser”.

La autora plantea que no se trata de acumular títulos ni logros externos, sino de animarse a soltar aquello que cargamos desde siempre: mandatos, expectativas, miedos y creencias heredadas. “Soltar” no es un concepto romántico, sino un acto de coraje: enfrentarse a uno
mismo, con luces y sombras, para descubrir lo que siempre estuvo ahí, debajo de las capas que nos impusieron.

 

El corazón del libro gira en torno a una idea potente: la autenticidad como motor de vida. Ser auténtico implica coherencia entre lo que sentimos, decimos y hacemos. Desde ese lugar de integridad surge la paz interior y, con ella, la capacidad real de liderar, crear y guiar. Porque, como enfatiza la obra, “nadie puede dar lo que no es”.

Lejos de recetas fáciles o frases de autoayuda, Quiéreme Libre se posiciona como un llamado a dejar de encajar en moldes ajenos y comenzar a responder desde la propia verdad. La transformación no es convertirse en alguien distinto, sino volver a ser quienes fuimos siempre, antes de las creencias aprendidas.

 

La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿queremos seguir intentando encajar, o llegó el momento de romper el molde y elegirnos?
Con una narrativa honesta y directa, este libro se convierte en una invitación abierta: un viaje hacia la autenticidad que no promete caminos fáciles, pero sí un destino más genuino. Un recordatorio de que la libertad empieza por dentro.

Rocio Segers Autora - Comunicadora – Terapeuta
Ig @sinergia.ser
www.sinergiaser.com

