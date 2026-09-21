Ambar Soria Guerra: emprender a los 18 años y construir una identidad propia en la moda

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El recorrido de Ambar Soria Guerra comenzó en 2024, cuando tenía 18 años. Junto a Lucas, su novio y actual socio, viajaba desde Jujuy a Buenos Aires para rendir el CBC y ambos necesitaban generar ingresos que les permitieran continuar estudiando.

En uno de esos viajes compraron diez buzos en Flores para revenderlos. Luego pidieron dinero prestado, adquirieron más mercadería y comenzaron a recorrer Jujuy con valijas llenas de ropa en busca de sus propios clientes. Con el apoyo de sus familias, lograron abrir su primer local.

El desafío era concreto: tenían tres meses para conseguir que el negocio funcionara antes de mudarse a Buenos Aires. Lo lograron, contrataron personal y desde entonces continúan administrándolo mientras avanzan con sus estudios.

Una forma de emprender con identidad propia

En cada proyecto, Ambar busca desarrollar propuestas diferentes y construir una identidad propia, sin limitarse a repetir fórmulas ya instaladas. Parte de esa manera de entender el trabajo proviene de su mamá, a quien reconoce como su mayor ejemplo.

De ella tomó una enseñanza que hoy atraviesa su recorrido: el punto de partida no determina hasta dónde se puede llegar. Esa perspectiva también guía su manera de desenvolverse en un mercado competitivo, donde todavía se encuentra aprendiendo y construyendo experiencia.

Uno de sus principales desafíos está en comprender las preferencias del público jujeño sin abandonar una búsqueda más personal. Frente a consumidores que suelen inclinarse por prendas simples y versátiles, apunta a encontrar un equilibrio que permita acercar propuestas diferentes sin perder la identidad del proyecto.

Nuevos proyectos dentro de la moda

Actualmente continúa trabajando con Clicquot Studios, mientras avanza en una evolución de su propuesta. Para los próximos meses desarrolla FRAGUER, una nueva identidad con la que busca construir un concepto más definido dentro de la moda.

En paralelo, explora cada vez más el diseño y su propio lugar dentro de ese universo, con la intención de seguir formándose y, a futuro, llevar sus ideas a desarrollos propios.

Ese camino convive con sus estudios de Derecho. Para Soria Guerra, ambas facetas no son excluyentes: su objetivo es continuar construyendo su carrera profesional y empresarial, impulsar nuevos proyectos y seguir creciendo sin encasillarse en un único camino.

CONTACTO

Instagram: @ambar_guerra_

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