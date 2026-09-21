Redfit: una propuesta que busca acercar la actividad física a cada etapa de la vida

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Redfit nació de la mano de Nicolás Loncharich y Fernando Fenelli, dos profesores de Educación Física que compartían una misma forma de entender la actividad física y conocían el rubro desde adentro. Desde el comienzo, la idea fue crear gimnasios donde las personas pudieran sentirse cómodas entrenando, sin importar su edad, objetivos o nivel de experiencia.

Con esa premisa, buscaron desarrollar espacios que invitaran a permanecer, generar pertenencia e incorporar el movimiento a la vida cotidiana. Con el tiempo, ese propósito terminó de definir la esencia de la marca: lograr que cada vez más personas elijan cuidarse y sentirse mejor, concepto que también se refleja en su frase “Elegirnos es Elegirte”.

La identidad de Redfit se construye alrededor de una propuesta cercana, moderna y humana. En sus sedes conviven adolescentes que comienzan a entrenar, personas enfocadas en el rendimiento y adultos mayores que buscan mantenerse activos. A las instalaciones y el equipamiento se suma una atención enfocada en la cercanía y el sentido de pertenencia.

Según cada sede, la propuesta también incorpora disciplinas como pilates, pádel, natación, aquagym y fitness grupal, ampliando las posibilidades de entrenamiento para distintos públicos.

Una red que se prepara para seguir creciendo

Lo que comenzó como el proyecto de dos profesores de Educación Física se transformó con los años en una red de sedes y una comunidad en expansión. Ese recorrido también impulsó una profesionalización de la organización, con nuevos servicios y formatos y aprendizajes a partir de cada apertura.

Actualmente, Redfit tiene seis obras en marcha, previstas para finalizar entre noviembre y marzo de 2027. El objetivo no pasa solamente por sumar gimnasios, sino por sostener la cercanía, la atención y el vínculo con su comunidad mientras continúa ampliando su propuesta.

A futuro, la marca busca consolidarse como una firma argentina fuerte y reconocida, capaz de expandirse manteniendo la esencia que marcó sus comienzos: que elegir Redfit sea también una manera de elegirse a uno mismo.

CONTACTO

Web: www.redfit.com.ar

Instagram: @redfitok