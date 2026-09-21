Taís Ibarra: de Miami a Buenos Aires con la expansión de Be Billionaire Sportswear

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Taís Ibarra fundó Be Billionaire Sportswear, una empresa argentina de indumentaria orientada al público femenino. El proyecto nació de su recorrido como atleta y de su interés por crear prendas capaces de combinar diseño, funcionalidad y comodidad.

Con ese objetivo, la marca desarrolla colecciones de edición limitada y construye una identidad asociada a la confianza y la ambición. Más que presentar la ropa como un accesorio, @callmetaisha busca incorporarla a las rutinas de sus clientas y acompañarlas tanto durante el entrenamiento como en su vida cotidiana.

Esa mirada también atraviesa el desarrollo de cada colección. Su experiencia como atleta y figura del Carnaval de Río de Janeiro le permitió conocer de cerca las exigencias del rendimiento físico: entrenar, competir y presentarse ante grandes públicos le enseñó la importancia de contar con prendas adecuadas para cada actividad.

Desde la conducción de la compañía, @callmetaisha entiende que emprender implica tomar decisiones con información incompleta, interpretar las necesidades del mercado y sostener una dirección clara en contextos cambiantes. Con esa perspectiva, impulsa la profesionalización de @bebillionaire.sport y avanza en su estrategia de expansión digital.



El próximo desafío de la firma es ampliar su presencia en nuevos mercados y consolidarse como una propuesta argentina con proyección internacional. Al mismo tiempo, @callmetaisha busca reunir a mujeres interesadas en el bienestar, la autonomía y la construcción de proyectos propios, para convertir la marca en un espacio de encuentro además de una propuesta de indumentaria.