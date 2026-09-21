Óptica Optima: 20 años de atención cercana y una apuesta sostenida por la confianza

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El origen de Óptica Optima se remonta a un proyecto que comenzó mucho antes de la apertura de su local. A los 18 años, su fundadora, Marina Sanchez Tuculet se trasladó a Capital Federal para estudiar Óptica y Contactología, con la idea de algún día contar con su propio espacio.

Mientras cursaba el último año de la carrera, trabajó en una de las ópticas más importantes de Buenos Aires. Luego regresó a Tandil, donde sumó otros cinco años de experiencia en una óptica local. Ese recorrido le brindó la capacitación y la seguridad necesarias para concretar su objetivo y, hace 20 años, abrir Óptica Optima.

Una atención basada en la cercanía y el asesoramiento

Desde sus comienzos, uno de los principales diferenciales de la óptica estuvo puesto en la atención al cliente. La propuesta busca que cada persona pueda sentirse cómoda al momento de elegir sus anteojos, hacer todas las consultas que necesite y recibir un asesoramiento honesto y de calidad.

En sus primeros años, Marina atendía sola el local mientras atravesaba también una etapa intensa en lo personal: tenía una hija de cuatro años y estaba embarazada de su segunda hija. El espacio era pequeño, con el sector de atención en la parte delantera y el taller y el gabinete detrás.

Con el paso del tiempo, el proyecto fue evolucionando. Se incorporaron nuevas personas al equipo y el local se amplió para ofrecer mayor comodidad. Actualmente, Óptica Optima está integrada por seis personas que comparten la misma pasión por brindar una buena atención.

Dos décadas construyendo un espacio de confianza

A 20 años de su creación, el futuro de Óptica Optima no está planteado únicamente en términos de crecimiento. La prioridad es continuar siendo un espacio de confianza para la comunidad, sosteniendo la cercanía que acompañó al proyecto desde sus primeros pasos.

El equipo ocupa un lugar central en ese propósito y forma parte de una historia construida junto a quienes eligieron la óptica a lo largo de estas dos décadas.

Óptica Optima

Maipú 333, Tandil

Instagram: @optimatandil

Cel.: 2494-028782

Mail: [email protected]