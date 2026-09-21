Del Río Pilates: fabricación nacional e innovación para acompañar la evolución del Pilates

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Del Río Pilates nació hace más de dos décadas como un proyecto familiar. El punto de partida fue cuando el padre de Daniel del Río conoció un equipo de Pilates que despertó su interés y decidió desarrollar un primer prototipo. Luego se sumaron Daniel y su hermano, comenzaron fabricando pocas unidades y, a partir de la buena respuesta que tuvieron los equipos, el proyecto empezó a crecer.

Con el paso del tiempo, su padre y su hermano se fueron apartando del trabajo cotidiano y Daniel quedó al frente de la empresa. Hace aproximadamente 11 años que está a cargo y, desde entonces, Del Río Pilates inició una etapa de crecimiento más industrial, con la incorporación de maquinaria, la mejora de los procesos y una progresiva profesionalización de la producción. Así, lo que había comenzado como un proyecto familiar y artesanal fue evolucionando hasta alcanzar su estructura actual.

Fabricación propia y cercanía con los profesionales

Uno de los principales diferenciales de Del Río Pilates es su identidad como fabricante nacional. Los equipos se producen desde cero, lo que permite mantener el control sobre el producto, ofrecer distintas posibilidades de personalización y disponer de repuestos y servicio postventa propios.

Desde sus comienzos, la empresa trabaja con madera maciza de guatambú, un material que utiliza desde hace más de 20 años. A su vez, mantiene un vínculo cercano con profesores y clientes, cuyas experiencias cotidianas permiten detectar necesidades e incorporar mejoras a los productos.

La evolución de la marca también se refleja en la ampliación de su catálogo. Actualmente fabrica Reformers, Cadillac, Media Torre, Chairs, Barrels, Correctores Espinales, Springboards, Unidades de Pared y diferentes accesorios, mientras continúa perfeccionando sus procesos de fabricación y desarrollando nuevas alternativas.

Nuevas propuestas para ampliar el alcance de la marca

Del Río Pilates atraviesa una etapa enfocada en el desarrollo de nuevos productos. Entre sus próximos pasos se encuentran la presentación de nuevas líneas de Reformers y propuestas destinadas a otros públicos, como el Reformer Pilates Kids.



En ese camino, los próximos 3 y 4 de octubre, Del Río participará de Mercado Fitness Expo 2026 y del Congreso Internacional de Pilates en La Rural, donde además presentará algunas de sus novedades.

El objetivo es continuar consolidando la marca en Argentina y ampliar su presencia en todo el país. A futuro, también proyecta explorar mercados internacionales, sosteniendo los pilares que acompañaron su recorrido: fabricación nacional, calidad, innovación y respaldo al cliente.

CONTACTO

WhatsApp: 1531326828

Instagram: @del.rio.pilates