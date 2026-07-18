Nicolás Tagliafico mostró su habitación: las camisetas de su vida, katanas japonesas y muñecos de él mismo

Además de ser uno de los jugadores más destacados de la Scaloneta, Nicolás Tagliafico se sumó a la tendencia de los deportistas que incursionan en el mundo del streaming. Para ello, ambientó una de las habitaciones de su casa de Lyon, en Francia, y la convirtió en su rincón especial. Allí colocó una serie de objetos representativos que reflejan sus gustos, su historia y algunos momentos importantes de su carrera.

Así es la habitación de Nicolás Tagliafico

A través de un video que compartió en YouTube, Nicolás Tagliafico presentó su “nuevo set up” y mostró el espacio que diseñó para sus transmisiones. Para crear este rincón personal, el futbolista reconvirtió una antigua habitación de su casa y la transformó en un ambiente pensado para combinar tecnología, identidad y confort. El proyecto mantuvo algunos elementos originales, como el amplio respaldo de madera en tono claro, que aporta calidez y funciona como uno de los protagonistas del espacio.

La habitación de Nicolás Tagliafico | Captura de YouTube

La pieza se destaca por una estética contemporánea y minimalista, con predominio de materiales naturales y una paleta neutra. El piso de parquet de madera clara refuerza la sensación de amplitud y armoniza con el placard integrado a la pared, diseñado con puertas lisas y sin manijas para lograr una apariencia limpia. Además, la puerta vidriada permite el ingreso de luz natural y potencia la luminosidad del ambiente, creando un espacio equilibrado.

En la pared principal del ambiente se destaca un televisor colgado, ubicado sobre un sector especialmente destinado al entretenimiento. Debajo, incorporó un escritorio equipado con tres monitores distribuidos de manera horizontal, un CPU, parlantes y teclado, conformando una estación de streaming funcional y ordenada. Al frente, dos sillas gamer y a un costado, distribuyó la play que, si bien reconoció que hace mucho que no juega, quizás este nuevo espacio propio lo incentive a retomar el hábito.

La habitación de Nicolás Tagliafico | Captura de YouTube

Cada pantalla cumple una función específica durante sus transmisiones: una permanece enfocada en el chat con sus seguidores, otra reproduce contenido de YouTube y la tercera está destinada a los videojuegos mientras realiza transmisiones en vivo. En el centro del escritorio ubicó la cámara, acompañada por luces incorporadas que permiten crear un escenario adecuado para potenciar su imagen y destacar el escenario.

La habitación de Nicolás Tagliafico | Captura de YouTube

Los elementos más preciados de Nicolás Tagliafico

Para aportar un toque de frescura y naturalidad al ambiente, Nicolás Tagliafico incorporó en una de las esquinas una planta de gran tamaño con hojas verdes, un recurso que suma vida al espacio y equilibra la presencia de los elementos tecnológicos. La elección acompaña la búsqueda de una estética simple y cálida, donde cada objeto tiene un lugar destinado.

La habitación de Nicolás Tagliafico | Captura de YouTube

La premisa del futbolista fue crear una decoración “lo más minimalista posible”, por lo que optó por destacar sólo algunas piezas con valor personal. Entre ellas se encuentran objetos realizados en impresión 3D, dos katanas japonesas -una de ellas con una funda con los colores de Argentina y su apellido estampado-, la estatuilla plateada de YouTube y un gran perchero destinado a exhibir sus camisetas de fútbol.

Algunas de ellas son intercambios que realizó con jugadores, otras son las que utilizó en partidos especiales e importantes para él. También sumó las de Enzo Fernández, Cristian "Cuti" Romero, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Emiliano "Dibu" Martínez, Germán Pasela, Paulo Dybala y la de Lionel Messi, entre otros compañeros de selección.

Estos detalles funcionan como puntos focales dentro del ambiente y reflejan su identidad, sus gustos y su trayectoria deportiva. Así, el nuevo espacio de Nicolás Tagliafico logra combinar una estética minimalista con objetos cargados de significado, transformando una habitación de su casa en Lyon en uno de los rincones favoritos de su hogar donde conviven el diseño, la tecnología, muchos recuerdos y su infaltable pasión por el fútbol.