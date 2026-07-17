Formas puras para habitar

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Proyectada por @arecoarqs, la vivienda se desarrolla en dos plantas. El punto de partida fue ir trabajando con formas puras, articuladas según las necesidades del programa y las distintas relaciones entre los espacios interiores con los exteriores.

La composición general se resuelve mediante cuerpos de líneas simples. Hacia el frente, que es la calle, la casa presenta una imagen contenida, definida por volúmenes más ciegos, pocas aberturas y él acceso resulto con un patio que preserva la intimidad doméstica. Hacia el jardín, la arquitectura se abre completamente mediante grandes paños vidriados y una generosa galería que acompaña el desarrollo de los ambientes sociales.

Este espacio semicubierto funciona como un verdadero espacio exterior. El cielorraso revestido en madera aporta textura y calidez, mientras que las columnas, los textiles y el mobiliario construyen una atmósfera relajada, vinculada al modo de vida propio de las quintas. La galería integra comedor, estar y áreas de descanso, y actúa como transición entre la vivienda, el parque y la pileta.

En su interior, la continuidad visual refuerza el concepto de amplitud. Las carpinterías oscuras enmarcan las vistas y contrastan con una paleta dominada por tonos blancos, arenas y maderas naturales. Pisos, revestimientos y equipamiento acompañan una estética despojada, donde cada material aparece con una presencia precisa.

La implantación aprovecha la profundidad del terreno y organiza los distintos sectores mediante volúmenes de alturas distintas. El cuerpo central de dos plantas concentra la mayor presencia, mientras que las piezas laterales, más bajas, extienden la casa horizontalmente y la acercan a la escala del jardín.

La vegetación perimetral completa la escena, brinda privacidad y transforma cada abertura en un encuadre cambiante, acompañado por las variaciones de la luz durante el día cotidiano.

JYM busca equilibrio entre síntesis formal y vida cotidiana. Sin recurrir a gestos excesivos, la obra encuentra su identidad en la proporción de sus volúmenes, en el control de la luz y en la continuidad entre arquitectura y paisaje. El resultado es una casa contemporánea que interpreta el entorno, la calma y el carácter doméstico de San Antonio de Areco.

ARECOARQS

@arecoarqs

estudioarecoaqs.framer.website

Guido 625. San Antonio de Areco

Bs.As. Argentina

Fotos: @juandelcastello