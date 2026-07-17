Dra. Cinthya Villafañe Díaz: escuchar el cuerpo también es una forma de sanar

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Si tenés cansancio constante, inflamación intestinal, piel opaca, caída del cabello, pueden ser más que simples molestias. Desde la medicina integrativa, entender estas señales es el primer paso para recuperar el equilibrio y la vitalidad desde adentro hacia afuera.

1. Muchas personas naturalizan el cansancio diario, ¿por qué no deberíamos hacerlo?

Porque el cansancio no es solo “parte de la vida”. Es una señal. El cuerpo siempre está comunicando, y cuando aparece la fatiga constante, la falta de energía o incluso la dificultad para concentrarse, generalmente hay un desequilibrio de base. Puede estar relacionado con déficits nutricionales, estrés crónico, inflamación o alteraciones hormonales. Desde la medicina integrativa, entendemos estos síntomas como un punto de partida, no como algo que hay que tapar, sino comprender.

2. ¿Qué otras señales suelen aparecer cuando el cuerpo no está en equilibrio?

Hay muchas manifestaciones que suelen normalizarse: inflamación abdominal, constipación, retención de líquidos, piel apagada, acné persistente, caída del cabello, alteraciones menstruales o dificultad para descansar bien. Muchas veces el paciente consulta por algo puntual, pero al profundizar vemos que el cuerpo está mostrando un estado general de desequilibrio o inflamación que está ocurriendo internamente.

3. ¿Por qué estos síntomas muchas veces no mejoran con tratamientos convencionales?

Porque en muchos casos se aborda solo el síntoma visible. Si el dolor sigue, si la piel no mejora, si el cansancio persiste o si hay inflamación recurrente, es porque la causa sigue presente. El verdadero cambio ocurre cuando trabajamos sobre el terreno biológico del paciente: su nutrición, sus niveles de estrés, su estado inflamatorio, su equilibrio interno. Ahí es donde la medicina orthomolecular se vuelve fundamental, porque permite reponer, equilibrar y optimizar el funcionamiento del organismo.

4. ¿Cómo es el abordaje que realizás en consulta frente a estos casos?

El abordaje comienza con una evaluación integral, donde observo su piel, su estado general, los hábitos, la alimentación, el descanso, su el contexto emocional, sus vínculos, hasta cómo es su trabajo, el día a día. A partir de ahí, diseño protocolos personalizados que incluyen sueroterapia, nutrición adaptada, acompañamiento orthomolecular y estrategias de prevención como la prescripción de actividad física. Mi objetivo no es solo mejorar un síntoma, sino lograr un bienestar sostenido en el tiempo.

5. Hoy se habla mucho de sueroterapia, ¿qué lugar ocupa dentro de este enfoque?

La sueroterapia es una rama muy valiosa dentro de la medicina integrativa y la medicina estética. Permite administrar vitaminas, minerales y antioxidantes directamente por vía intravenosa, logrando una buena absorción y efecto rápido en el organismo. Es muy útil en pacientes con cansancio, estrés, baja energía, piel desvitalizada, procesos inflamatorios, pacientes con cáncer y enfermedades crónicas. Siempre con un criterio clínico según cada caso. Como así también para quienes buscan prevenir, transitar una longevidad saludable.

Este mes estoy incorporando el servicio de sueroterapia orthomolecular pensada como una herramienta para acompañar a cada paciente de manera más profunda, mejorando su calidad de vida, potenciando los resultados de otros tratamientos y ayudando a recuperar el equilibrio desde el interior.

Si querés que te acompañe en el proceso de mejorar tu vida de una forma más profunda, precisa y cuidada te espero en mi consulta.

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Contacto: 2664-877087

San Luis Capital. Argentina

Dra. Cinthya Villafañe Díaz