Beauty and co., un espacio de belleza con lugar para todos

CONTENT LIKE

Anabella, contanos cómo decidiste comenzar con Beauty and co.

Este emprendimiento nació hace muy poquito, a mediados de abril, para ser exactos.

La idea empezó como un proyecto para poder trabajar en un ambiente que me guste y en el que esté cómoda, pero además tenía ganas de que fuera algo que me identifique. La verdad es que yo soy un poco vaga con lo respecta a la belleza, porque en general conlleva mucho tiempo, cosa que en general no tengo, y entonces las cosas se fueron dando espontáneamente. Un día, mi peluquero de hace muchos años, me comentó que ya no trabajaba más en la peluquería en la que estaba y entonces surgió la idea de poner un centro de belleza para la mujer actual, trabajadora, que quiere hacerse algo rápido, sin estar yendo de un lugar a otro porque no tiene tiempo.

En Beauty and co. ¡tienen todo en un solo lugar! Además de ser un espacio exclusivo que brinda más que servicios una experiencia, es unisex, acá no dividimos géneros ni edades, ya que si de belleza se trata no hacemos distinciones.

¿Cómo está conformado el equipo de trabajo? Comentabas que comenzaste con un peluquero…

¡Sí! Damián es el estilista de Beauty. Él comenzó hace 16 años en Formosa, como asistente, y descubrió su pasión en el mundo de la peluquería. Volvió a Buenos Aires por un puesto que nunca llegó pero no bajó los brazos y mientras estudiaba, trabajó de asistente en varias peluquerías, hasta que tuvo la gran oportunidad de trabajar en una cadena de peluquerías reconocida durante 5 años. Después se independizó y llegó la pandemia… y tuvo que volver a empezar. Él siempre me dice “después de tanta lucha, estoy donde quiero estar y donde soy feliz: en Beauty and co.”. Para mí es un placer trabajar con él y contar con su experiencia y dedicación.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

Tenemos todos los servicios de peluquería: corte, color, mechas, balayage, tratamientos para el cabello, alisados… También realizamos peinados y maquillaje para eventos. Todo para mujeres, hombres y niños.

Además, contamos con servicio de manicuría y pedicuría, servicio de pestañas y cejas...y, próximamente, Cosmiatría.

¿Qué planes tienen con Beauty and co.?

Queremos que más gente nos conozca, que sepan que brindamos una experiencia Premium, sin ser inalcanzables como en otros lugares. Así, de a poco, queremos poder llevar la experiencia Beauty a todo Buenos Aires y quién dice… a toda Argentina.

Por lo que nos contás, y tu entusiasmo, queda claro que están muy a gusto con este emprendimiento y la apuesta a futuro. Una reflexión final…

Totalmente, es que no sólo tenemos el mejor salón, estéticamente hablando, sino que tenemos a los mejores profesionales trabajando para la belleza de niños, hombre y mujeres… ¡Y todo en un solo lugar!

Somos muy felices con lo que nos tocó y nos toca día a día, trabajamos mucho todos los días para brindar un servicio de excelencia y nos actualizamos constantemente para poder estar a la altura de los grandes salones de belleza. Estamos muy conformes con los servicios que brindamos al igual que nuestros clientes que nos siguen día y día y esperamos que muchos más se sumen a nuestra experiencia. ¡Los esperamos!

BEAUTY AND CO.

-IG: @beautyandco.oficial

-FB: @beautyandco.oficial

-Tel.: 15 7236-9494