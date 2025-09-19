lunes 22 de septiembre del 2025
Belldecó, aire fresco para tu hogar

Para renovar cada espacio, esta casa de decoración y bazar, ofrece productos exclusivos, a precios accesibles y con atención personalizada. Una alternativa para tener en cuenta.

¿Cómo nació Belldecó?
La idea surgió en traer a Lomas de Zamora productos de decoración que sean diferentes y de calidad.
Yo soy docente, una profesión que me dio muchas satisfacciones. Cuando ese  ciclo se cerró, empecé a buscar productos de deco y bazar, un rubro que siempre me gustó, pero sólo lo aplicaba para mi casa.
Empecé a elegir y a comprar productos y fui acumulando cajas en mi casa hasta que encontré un local.
En la búsqueda me ayudaron una amiga y mi hija, quienes me acompañaron siempre.

¿Qué objetos se pueden encontrar en el local?
Ofrecemos desde objetos de decoración hasta funcionales para organizar espacios, embellecer y dar practicidad a los hogares.
Tenemos vajilla, bandejas de madera y espejadas, tazas, velas aromáticas, mantas, almohadones, relojes, espejos, cuadros, floreros, centros de mesa y adornos en tendencia.
Nuestros productos tiene precios bajos para que todos puedan acceder a ellos y puedan renovar estilos y diseños constantemente.

¿Qué diferencia a Belldecó?
Los precios más bajos y los productos diferentes, exclusivos y en tendencia.
Pero más que nada nos destacamos por la atención personalizada y amble a nuestros clientes.Tratamos de acompañarlos y asesorarlos de acuerdo a sus necesidades y preferencias.
Los clientes siempre nos dicen que nos destacamos en eso, sin dudas.

¿Qué expectativas tienen?
Queremos seguir creciendo, ayudando y acompañando a nuestros clientes.
Apuntamos a tener un local más grande para exponer más productos: que incluya blanquería, sillones y otros muebles de uso cotidiano.
Otro proyecto, que ya pusimos en marcha, es abrir una Tienda online para quienes quieran adquirir nuestros productos y no puedan acercarse al local

 

BELLDECÓ
@belldeco.lomitasstreet
Cel.local : 112825- 7499

