CELESTE SAAG: FORMACIÓN, BELLEZA Y EVOLUCIÓN DIGITAL

En un mundo donde la belleza evoluciona constantemente, Celeste Saag vuelve a dar un paso clave en su camino profesional con el lanzamiento de su nueva página web, www.celestesaag.com, un espacio pensado para formar, inspirar y acompañar tanto a profesionales del rubro como a personas que desean aprender a verse y sentirse mejor.

Este nuevo proyecto digital nace de años de experiencia en el mundo de la estética y la micropigmentación, y del deseo de compartir conocimientos de manera accesible, clara y profesional. A través de la plataforma, quienes ingresan pueden capacitarse de forma online en distintos cursos, perfeccionamientos y formaciones, adaptados a diferentes niveles y necesidades.

La propuesta incluye capacitaciones destinadas a profesionales que buscan especializarse o perfeccionarse, así como cursos pensados para el público general. Un ejemplo de ello es el taller de Automaquillaje, orientado a personas que desean aprender a maquillarse de forma simple, natural y consciente, respetando su piel y resaltando su belleza real. “La idea es que cada persona pueda adquirir herramientas prácticas, aplicables a su día a día, sin fórmulas rígidas ni exigencias irreales”, explica Celeste.

La web fue diseñada para que la experiencia sea simple e intuitiva: solo es necesario registrarse y elegir el curso o formación deseada, permitiendo estudiar a los propios tiempos y desde cualquier lugar. De esta manera, la educación estética se vuelve más cercana, flexible y posible.

Pero este lanzamiento es solo el comienzo. A lo largo de 2026, Celeste proyecta una etapa de fuerte crecimiento, tanto en el plano digital como en su espacio físico. El estudio estético se encuentra en proceso de ampliación, con el objetivo de incorporar nuevos servicios, sumar profesionales especializados y brindar una experiencia aún más completa. La idea es crear un lugar donde la estética, la formación y el bienestar convivan, elevando el nivel del servicio y generando nuevas oportunidades de desarrollo profesional dentro del equipo.

Con una mirada que combina profesionalismo, sensibilidad y evolución constante, Celeste Saag reafirma su compromiso con una estética que va más allá de lo visual: una belleza que educa, acompaña y transforma.

Contacto

San Isidro, Villa Allende, Córdoba

+54 9 351 6863 149

[email protected]

www.celestesaag.com

Instagram: @celestesaagpmu

TikTok: @celestesaag.pmu