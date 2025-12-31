La vida de Ricardo Darín, Florencia Bas y su hija lejos de los medios: perfil bajo, días en familia y pura playa y mar

Con la llegada del verano, Uruguay vuelve a convertirse en el refugio elegido por muchas figuras del espectáculo argentino. Sol, mar y tranquilidad funcionan como el combo ideal para bajar el ritmo después de un año intenso. Mientras nombres como Pampita, Zaira Nara o Leo Sbaraglia ya se dejaron ver en las playas uruguayas, ahora fue el turno de una de las familias más queridas y reservadas del ambiente: Ricardo Darín, Florencia Bas y su hija.

Clara Darín / RS Fotos

Fieles a su estilo discreto, el actor y su familia optaron por vivir la temporada con perfil bajo, alejados del ruido mediático y sin exposición innecesaria. Lejos de eventos, fiestas o compromisos sociales, eligieron el plan más simple y genuino: playa, caminatas al aire libre y tiempo de calidad.

Cómo son los días de Ricardo Darín y su familia en Uruguay

Durante su estadía en Uruguay, la familia de Ricardo Darín se dejó ver disfrutando de jornadas de playa en absoluta calma. Caminando junto al mar y acompañados por su mascota.

Florencia Bas / RS FOTOS

En cuanto a los looks, todo acompañó esa misma sintonía relajada. La hija del actor lució un bikini rosa, fresco y juvenil, mientras que Florencia Bas eligió un traje de baño negro, clásico y elegante. Ricardo Darín, por su parte, se mostró cómodo con una bermuda gris, reafirmando su estilo sencillo.

El gran presente de la familia Darín

Más allá del descanso, este verano encuentra a la familia atravesando un momento especialmente feliz. Mientras disfrutan de las vacaciones, el futuro ya asoma con una noticia que llena de ilusión: el próximo año, la familia de Ricardo Darín se agrandará. El Chino Darín, hijo del actor y de Florencia Bas, se convertirá en padre por primera vez, marcando el inicio de una nueva etapa familiar.

Ricardo Darín / RS FOTOS

Así, entre días de sol, mar y perfil bajo, Ricardo Darín y su familia confirman que la verdadera riqueza no siempre pasa por la exposición, sino por la posibilidad de disfrutar juntos, lejos del ruido, en uno de los rincones más elegidos del verano uruguayo..

Crédito: RS Fotos