Lourdes Ferro, astróloga, sobre el futuro de Marcelo Tinelli: "Pobre Marcelo, es de Aries"

En noviembre pasado, Marcelo Tinelli atravesó uno de los momentos más complicados del año después de que su hija, Juanita Tinelli, denuciara que fue amenazada de muerte. Tras recibir un botón antipánico, la modelo lanzó graves acusaciones contra el conductor y se vivió un clima de extrema tensión en la familia. Es por eso que, por primera vez en décadas, Marcelo decidió alejarse de los medios para priorizar la relación con sus cinco herederos.

En ese contexto, Caras habló en exclusiva con Lourdes Ferro, astróloga, tarotista, escritora, actriz y presentadora de televisión, con más de 20 años de experiencia. Autora de la Guía Astrológica 2026, que se publica de manera ininterrumpida desde 2019, se convirtió en una voz autorizada para analizar el presente y el futuro de las figuras más influyentes del país. Y Marcelo Tinelli no es la excepción.

Marcelo Tinelli y Juanita Tinelli

Así será el 2026 de Marcelo Tinelli, según la astróloga Lourdes Ferro

"Lo quiero mucho, Marcelo. Pero es de Aries, pobre Marcelo", dijo Lourdes Ferro antes de revelar cómo será el 2026 de Marcelo Tinelli. Según explicó, marzo aparece como un mes clave para el conductor: "Es el mes donde podrá ver de dónde vienen las piedras y los golpes". Para la astróloga, los arianos atravesaron un período especialmente complejo, marcado por "enemigos ocultos" y situaciones que generaron complicaciones inesperadas.

Marcelo Tinelli y sus cinco hijos

Sin embargo, el panorama no es sombrío. la escritora mencionó que, a partir de marzo, se inicia un proceso de recuperación gradual: "Es ese sentir de que lentamente voy a poder ponerme de pie, lentamente voy a poder conectar con lo que verdaderamente necesito". La energía del año de Cáncer, señala, resulta "amable" para Aries porque le devuelve certezas, seguridad y, sobre todo, su espacio en los medios.

Lourdes Ferro

Por otra parte, la familia ocupa un rol central en esta lectura astral. "Marcelo es familia por donde uno lo mire. Él quiere, respeta y ama a su familia, y cualquier cosa que pase ahí lo va a desestabilizar", explicó Lourdes Ferro.

El gran giro llegaría a partir de julio, cuando Júpiter ingrese en Leo. “A él y a todos los arianos les va a venir muy bien: es un año muy creativo, muy de proyectarse, de generar cosas nuevas”, anticipa. Tal como mencionó la astrólogo, para Marcelo Tinelli podría significar una vuelta luminosa, creativa y poderosa, justo como él necesita para escribir su próximo capítulo.