Zaira Nara se sinceró con Pampita: “Todavía no estoy para una relación seria”

En medio de los rumores de romance con el polista Robert Strom, Zaira Nara se confesó con Pampita y reveló su estado sentimental. La modelo habló sin filtros y afirmó que "todavía no está para una relación seria", dando a entender que aún no está dispuesta a blanquear ningún romance.

Zaira Nara se sinceró con Pampita y reveló su situación sentimental durante una charla distendida y cargada de complicidad. Fiel a su estilo frontal, Pampita fue directa y le preguntó si su corazón estaba listo para volver a apostar al amor. "Yo le quiero preguntar si ese corazón ya está listo para una relación seria. Porque viste que a veces uno tiene un proceso que todavía no está listo", le consultó al aire de DGO Stream Punta del Este.

La respuesta de la influencer no dejó lugar a dudas. Sin vueltas, la modelo fue contundente: "Todavía el corazón libre, todavía no estoy para una relación seria. Todavía no". La confesión llegó acompañada de risas y comentarios que reflejaron las distintas formas de vivir el amor. En ese marco, Pampita no pudo evitar remarcar que la hermana de Wanda Nara "la re pinchó", Zaira se diferenció con humor: "Ya sé, a vos te gusta dormir todas las noches cucharita y a mí sólo algunas. Yo necesito mi espacio".

La charla avanzó entre chicanas y complicidad, dejando en claro que la menor de las Nara atraviesa un momento de disfrute personal, viajes y libertad, sin la presión de formalizar vínculos.

Los ex en común y las historias que nunca se blanquearon

Uno de los momentos más divertidos del programa llegó cuando ambas reconocieron que, a lo largo de los años, compartieron más de un romance. "Hasta hemos compartido una pareja o dos", lanzó Zaira Nara sin filtro. Pero, Pampita fue por más y redobló la apuesta: "Unas cuantas… o más", admitió entre risas.

Lejos de entrar en detalles, coincidieron en que algunas de esas historias fueron "imblanqueables", dejando abierta la puerta a especulaciones. Pampita, protectora y amiga, fue clara sobre el presente sentimental de Zaira: "Para mí, todavía no encontré el candidato que te merezca". Y cerró con elogios contundentes: "Es la más diosa de Argentina, buena mamá, laburante. Si aparece el candidato correcto, te lo voy a presentar, pero todavía no lo encontré".