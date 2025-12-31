La escapada romántica de Sebastián Ortega y Valu Zenere: familia ensamblada y paz lejos de los medios en Punta del Este

Sebastián Ortega y Valu Zenere protagonizaron una escapada romántica en Punta del Este, donde se mostraron relajados y acompañados por la familia. A un año y medio de haber confirmado su relación, disfrutan de días de descanso lejos de la exposición mediática, compartiendo momentos de playa y caminatas junto al perro que los acompaña en cada salida.

Las tiernas imágenes de Valu Zenere y Sebastián en las playas de Punta del Este

Sebastián Ortega y Valu Zenere eligieron Punta del Este para vivir una escapada romántica que combinó descanso y vida familiar. La pareja, consolidada tras más de un año juntos, fue vista en la playa junto a la hermana de la modelo, en un entorno que reflejó la manera en la que eligen como terminar su año.

Valentina Zenere y su hermana- Crédito: RS Fotos

Un año y medio después de confirmar su relación, la pareja sigue apostando al vínculo con discreción y armonía. Tras pasar Navidad en Buenos Aires junto a los padres del director de cine, Palito Ortega y Evangelina Salazar, ambos fueron vistos disfrutando de las playas de Uruguay a pocas horas Año Nuevo.

La elección por el destino no sorprendió a sus seguidores, Punta del Este se convirtió en uno de los destinos más elegidos por los famosos para cerrar su año. En este caso, la escapada incluyó también a la hermana de Valentina Zenere, con quien comparten momentos de playa, caminatas y paseos junto al perro de la pareja, que se volvió parte del paisaje familiar.

Sebastián Ortega- Crédito: RS Fotos

Durante una jornada soleada, los tres fueron fotografiados en la playa, caminando por la arena y disfrutando del mar. La escena, lejos de cualquier producción, mostró una dinámica relajada y cercana. La mascota de la actriz acompañó el recorrido con naturalidad, sumando ternura al momento.

Los increíbles looks de Valentina Zenere y su hermana para disfrutar de la playa con Sebastián Ortega

Los looks elegidos por los protagonistas reflejaron la estética veraniega y funcional del entorno. En un primer momento, Valentina Zenere apareció con un bikini negro de líneas simples, al igual que su hermana, quien optó por el mismo tono en su traje de baño. Sebastián Ortega, por su parte, lució una malla en tonos azul y celeste.

Valentina Zenere- Crédito: RS Fotos

Al retirarse de la playa, los estilos se transformaron sin perder coherencia. Mientras la modelo fue vista con un vestido blanco corto, de corte amplio, ideal para la brisa costera. Completó el look con lentes de sol oscuros, que aportaron un toque clásico y funcional. Su hermana eligió un conjunto de musculosa y pantalón blanco, con detalles en encaje y algunas transparencias.

Desde que oficializaron su relación, Sebastián Ortega y Valentina Zenere evitaron las declaraciones públicas y los eventos masivos. Sin embargo, cada aparición conjunta confirma que el vínculo sigue vigente y que ambos priorizan los espacios personales por sobre la exposición.

Valentina Zenere y su hermana - Crédito: RS Fotos

Sebastián Ortega y Valu Zenere finalizaron su escapada romántica en Punta del Este junto a la hermana de la actriz y en un entorno de paz lejos de los medios. La pareja compartió jornadas de playa en compañía de su perro, en un cierre de año marcado por momentos de descanso y presencia cercana.

VDV