Así es la casa de María Vázquez en Punta del Este: armonía visual, diseño contemporáneo y detalles de su personalidad

Punta del Este volvió a convertirse, una vez más, en el escenario elegido por las figuras del espectáculo para disfrutar del verano, y María Vázquez no fue la excepción. Lejos del ruido mediático y en una de las zonas más exclusivas de la costa uruguaya, la modelo encontró el lugar ideal para desconectar y vivir la temporada con calma.

Departamento de María Vázquez en Uruguay

La casa de María Vázquez refleja con claridad ese espíritu: un departamento que equilibra modernidad y calidez, pensado para disfrutar sin excesos, donde cada elección estética dialoga con su personalidad. No se trata de ostentación, sino de armonía visual y de un diseño que invita a quedarse.

Un diseño integrado, funcional y moderno

Uno de los grandes protagonistas del departamento de María Vázquez es su concepto abierto, que integra living, comedor y cocina en un mismo espacio. Esta disposición no solo aporta amplitud y luminosidad, sino que también genera una circulación fluida, ideal para compartir momentos en familia o con amigos.

Departamento de María Vázquez en Uruguay

El mobiliario acompaña esa lógica funcional sin resignar estilo. En el living, un sillón con funda color visón ocupa un lugar central, aportando neutralidad y confort, mientras que los almohadones estampados suman textura y un toque personal. La mesa del comedor, realizada en madera oscura, se combina con sillas de fibras naturales, creando un clima cálido y relajado, muy alineado con una casa de playa contemporánea.

La impronta de María Vázquez en su departamento

Los detalles son los que terminan de construir la identidad del espacio de María Vázquez. Una lámpara colgante de mimbre sobre el comedor aporta un aire natural y orgánico, reforzando la conexión con el entorno costero. La elección de materiales como la madera, las fibras y el cemento alisado no es casual: todo responde a una estética simple, honesta y elegante.

Departamento de María Vázquez en Uruguay

El piso de cemento alisado y el techo de hormigón visto le dan al departamento un carácter moderno y minimalista, donde el diseño no abruma y los materiales se lucen por sí solos. Esta decisión permite que la decoración respire y que cada objeto tenga su protagonismo sin sobrecargar el ambiente. El resultado es un hogar que combina diseño contemporáneo, funcionalidad y sensibilidad estética, reflejando a una María Vázquez auténtica, relajada y conectada con el disfrute.