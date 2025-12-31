Así es la casa de Zaira Nara: pensada para Instagram, marca personal y mucha moda

Zaira Nara mostró imágenes de su casa pensada para Instagram, un espacio donde la arquitectura y la moda se integran en cada detalle. La vivienda combina diseño contemporáneo y ambientes luminosos que reflejan su estilo personal y marcan tendencia en decoración. Cada rincón fue pensado para destacar con materiales nobles y una paleta cromática que refuerza la identidad visual.

La increíble casa de Zaira Nara pensada para destacar en Instagram

Zaira Nara mostró su casa pensada para Instagram, con una propuesta que une marca personal y moda en un entorno único. Los espacios fueron diseñados con una estética moderna que resalta la conexión entre interior y exterior. La amplitud de los ambientes y la elección de mobiliario minimalista generan una atmósfera versátil y funcional.

Zaira Nara

La modelo mostró en sus redes sociales algunas de las imágenes de su increíble propiedad, un espacio que refleja su estilo personal. La residencia se organiza en ambientes amplios y luminosos, con una distribución que prioriza la conexión entre interior y exterior. Los ventanales de gran tamaño permiten que la luz natural recorra cada espacio, generando una atmósfera abierta y versátil.

En este contexto, los materiales nobles y los colores neutros refuerzan la idea de continuidad en cada espacio y aportan serenidad a la propuesta arquitectónica de la casa de Zaira Nara. El living es uno de los puntos centrales de la casa. Allí se destacan sofás en tonos claros, mesas bajas de líneas rectas y detalles decorativos que aportan textura.

Zaira Nara

Por otro lado, los espejos grandes y los elementos de mármol blanco suman modernidad a este espacio, mientras que la disposición del mobiliario favorece la circulación y la amplitud visual. Cada detalle fue pensado para que el espacio funcione tanto como lugar de encuentro familiar como escenario fotográfico.

La cocina de Zaira Nara, repleta de detalles contemporáneos y tendencias de decoración

En la cocina de Zaira Nara se mantiene la misma lógica de diseño que en el resto de la propiedad. Los muebles en madera clara y las superficies en piedra natural refuerzan la estética general. La isla central funciona como punto de reunión y aporta practicidad, mientras que las lámparas colgantes añaden un toque contemporáneo.

Zaira Nara

El dormitorio principal se distingue por su sencillez y amplitud. La paleta cromática se mantiene en blancos y beige, con textiles suaves y cortinas livianas. Los detalles en hierro negro y madera aportan contraste y equilibrio. Los cuartos de los hijos de la modelo, Malaika y Viggo Von Plessen, siguen la misma línea, adaptados a la vida familiar y al descanso.

La decoración cumple un rol fundamental en la propuesta. Las plantas, tanto en interior como en exterior, se distribuyen en macetas y recipientes de vidrio, aportando frescura y naturalidad. Los objetos decorativos fueron seleccionados con cuidado, privilegiando piezas que suman estilo sin recargar los ambientes.

Zaira Nara

Zaira Nara mostró cómo es su casa, un proyecto que responde a la idea de un espacio pensado para Instagram, marca personal y mucha moda. La vivienda combina arquitectura contemporánea, decoración cuidada y ambientes luminosos que se integran a su estilo. Cada detalle refuerza la identidad de un hogar diseñado para la vida cotidiana.