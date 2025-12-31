Netflix: 4 series cortas y motivadoras ideales para esperar el Año Nuevo

Netflix cuenta con un amplio catálogo de producciones nacionales e internacionales que son perfectas para mirar y esperar el Año Nuevo. Para los amantes de las historias de amor, superación y crecimiento personal, hay cuatro joyas guardadas en la plataforma que son la compañía ideal para este miércoles 31 de diciembre. A continuación, te contamos cuáles son para que no pierdas tiempo en buscar y comiences a pasar el rato de la mejor manera.

1. Volver a florecer

Volver a florecer es una serie de Netflix que cuenta con 7 capítulos y es una producción sudafricana. La trama tiene como protagonista a Fleur, una mujer viuda que ve quebrar su negocio y queda desahuciada. Tras este desafortunado evento, regresa con su hija a la casa de sus padres en Wilderness para darle un nuevo sentido a su vida. Sin embargo, este regreso no será simple ya que no tiene una buena relación con su madre Abigail y la ve como un obstáculo para encontrar estabilidad en su nueva realidad. Además, el recuerdo de su difunto marido está más presente que nunca. Sin embargo, todo cambiará cuando conozca a Werner, quien despierta en ella sentimientos que creía imposibles.

2. Girlboss

Girlboss es una serie de 13 episodios disponibles en la plataforma. Para los expertos, esta historia es adictiva y el guion avanza con ritmo. Un factor clave para lograr este efecto es sus capítulos no superan los treinta minutos de duración. Creada por Kay Cannon, esta comedia combina humor, ambición y una buena dosis de rebeldía. El elenco está encabezado por Britt Robertson, acompañada por Ellie Reed, Johnny Simmons y Alphonso Mcauley. Asimismo, está basada en el libro homónimo que relata la vida de Sophia Amoruso, la mujer que convirtió su emprendimiento de ropa vintage en una empresa que llegó a facturar millones antes de que ella cumpliera los treinta años.

Girlboss

3. Mi otra yo

Mi otra yo es una serie turca que desde su llegada a Netflix logró conquistar a los suscritores y arrojar luz en un tema poco hablado en la sociedad: las constelaciones familiares. Con dos temporadas hasta el momento, esta ficción cuenta en pocos capítulos la historia de Ada y sus dos íntimas amigas, Sevgi y Leyla. Su amistad se fortaleció con el pasar de los años y tras una inesperada noticia deciden conectarse con su lado espiritual y, sin imaginarlo, enfrentan traumas familiares del pasado.

Mi otra yo

4. Un cuento perfecto

Escrita por Marina Pérez y dirigida por Chloe Wallace, está basada en la bestseller homónimo de la autora española Elísabet Benavent. Esta miniserie sigue una historia romántica de cinco capítulos, que son ideales para maratonear en un sólo día. En cada episodio, el romance de Margot y David logra atrapar y enamorar al público. Ella es la heredera de un imperio hotelero que huye de su propia boda mientras que él, con su encantador caos va a intentar ayudarla a encontrar su camino. Juntos emprenden un viaje que mezcla risas, amor, autodescubrimiento y la importancia de seguir los propios sueños en un contexto donde las presiones sociales pueden abrumar.

Sin lugar a dudas, se tratan de historias que mezclan emoción, romance y mensajes inspiradores, ideales para cerrar el año con una mirada positiva y reflexiva. Ya sea para ver en soledad, en pareja o en familia, estas propuestas invitan a desconectar, emocionarse y comenzar el nuevo año con el mejor ánimo. De esta manera, las cuatro serie cortas y motivadoras de Netflix que son ideales para esperar el Año Nuevo son las siguientes: Volver a florecer, Girlsboss, Mi otra yo y Un cuento perfecto.

Esteban Lamothe, Malena Pichot, Valeria Bertuccelli y Julián Sorín arrasan en Netflix con una nueva película argentina

Netflix continúa apostando fuerte por el cine argentino y dentro de su catálogo hay una producción que no pasa inadvertida para el público amante de los dramas intensos. Se trata de El cuaderno de Tomy, una película basada en hechos reales que conmueve desde una mirada íntima y profundamente humana, logrando emocionar sin recurrir a golpes bajos. El elenco, integrado por Esteban Lamothe, Malena Pichot, Valeria Bertuccelli y Julián Sorín, le dan vida a una apasionante trama basada en hechos reales.

Estrenada en Netflix en 2020, El cuaderno de Tomy encontró rápidamente el reconocimiento de la crítica especializada y del público que se topó con una historia que mezcla el humor con la dura historia de vida de una paciente con cáncer terminal. Con una duración de poco más de 80 minutos, la película propone un relato intenso pero contenido, donde el drama se equilibra con una mirada luminosa sobre la vida, el amor y la capacidad de seguir adelante aun cuando el final parece inevitable.

El cuaderno de Tomy

La trama se centra en la historia de María Vázquez, una arquitecta que recibe el diagnóstico de un cáncer terminal y decide enfrentar ese proceso dejando un legado para su hijo pequeño, Tomy. A través de la escritura de un cuaderno destinado a ser leído en el futuro por el niño, la mujer busca trascender su propia ausencia. Paralelamente, su experiencia se vuelve pública cuando comienza a compartir reflexiones en redes sociales, especialmente en X, generando una repercusión inesperada que amplifica su mensaje y su historia de lucha.

El film también se detiene en el impacto emocional que la enfermedad provoca en el entorno cercano de la protagonista -sobre todo en su marido (Esteban Lamothe) y en el pequeño que va creciendo en la sala de un hospital-. Familiares y amigos atraviesan el duelo anticipado desde distintos lugares, y la película logra retratar esas vivencias sin caer en el sensacionalismo. Esa perspectiva audiovisual fue uno de los puntos más valorados por la crítica y lo llevó a Julián Sorín a obtener el Premio Sur a Mejor Actor Revelación.