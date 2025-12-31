El match fashion de la China Suárez y Mauro Icardi que generó controversias

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a Turquía, tras disfrutar de una Navidad en la Argentina, con las menores de edad. Sin embargo, decidieron pasar Año Nuevo en el invierno euroasiático, donde no dudaron en imponer lo mejor de las próximas temporadas. Así, en las últimas horas, se volvieron tendencia en redes sociales por generar controversias con un match fashion que sorprendió a todos, y que dio de qué hablar entre los expertos de la moda y sus seguidores.

La China Suárez y Mauro Icardi son de las parejas más controversiales de los últimos años. Su relación llevó a muchos debates entre los usuarios de las redes sociales, y aún en la actualidad siguen recibiendo críticas y mensajes tiernos de todos ellos. En las últimas horas, volvieron a Turquía, tras haber disfrutando de una Navidad en la Argentina, con los hijos de ambos. Al regresar al país euroasiático, se encontraron con la nieve y todos los looks fashionistas para la próxima temporada. Es así como hicieron un match fashion que sorprendió a todos.

En sus historias de Instagram, se mostraron disfrutando su último almuerzo en el 2025, en un restaurante de estilo elegante y campestre. Sin embargo, lo que se llevó la atención de sus seguidores y expertos fashionistas fueron los buzos en composé que eligieron. Por un lado, el de Icardi era marrón oscuro, y el de Suárez era blanco. Pero ambos tenían bordados de ositos de peluches. Mientras unos posaban cancheros y vestidos de gala, otros estaban con caballos en un look más canchero.

Esta no es la primera vez que la China Suárez y Mauro Icardi muestran su conexión fashionista. Por el contrario, es muy común verlos combinar atuendos para cada ocasión en la que se presentan. Ya sea con colores clásicos, como el blanco o negro, o con disfraces ochentosos, ambos buscan matchear sus estilos, alejándose de las tendencias tradicionales y buscando la originalidad en cada look. Además, siguen demostrando su amor incluso en la moda, remarcando que son una pareja unida y que sigue la moda del otro.

Los usuarios en redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacar este look match de ambos, con los ositos de peluche para darle un toque tierno al conjunto. Los comentarios fueron diversos a su alrededor, y generó controversia. La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a estar bajo la atención mediática, esta vez por la combinación de atuendos que optaron para el invierno euroasiático, y que marcaron tendencia para las parejas amantes de los match.

