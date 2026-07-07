Claves para la plenitud íntima

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La Dra. Daniela López Pereira redefine el cuidado íntimo femenino a través de tratamientos de vanguardia, demostrando que la plenitud, la salud funcional y la confianza no tienen límite de edad. En esta charla, nos cuenta cómo transitar la menopausia con bienestar absoluto.

¿Qué es el síndrome genitourinario de la menopausia (SGM)?

El SGM es un conjunto de síntomas y cambios físicos que afectan a la vulva, la vagina y el tracto urinario, provocados directamente por la disminución de los niveles de estrógeno y otras hormonas sexuales. No es una simple molestia pasajera, sino una condición médica que impacta la salud integral femenina.

¿Cuáles son las señales de alerta y qué síntomas no debemos normalizar?

Durante la perimenopausia y la transición a la menopausia, el cuerpo experimenta cambios fisiológicos que, si no se atienden, alteran profundamente la calidad de vida y el bienestar sexual. Las principales alarmas son:

Molestias vaginales: Sequedad, ardor, picazón, falta de elasticidad y menor lubricación.

Sequedad, ardor, picazón, falta de elasticidad y menor lubricación. Impacto sexual: Dolor o molestias intensas durante el coito (dispareunia).

Dolor o molestias intensas durante el coito (dispareunia). Alteraciones urinarias: Incontinencia de esfuerzo, urgencia miccional, ardor al orinar e infecciones urinarias de repetición.

Experimentar esto no debe minimizarse por vergüenza o tabú; son pautas clave para consultar con un ginecólogo de confianza y actuar a tiempo.

Más allá de los lubricantes, ¿cuál es el tratamiento de vanguardia actual?

La ginecología regenerativa y funcional ofrece un abordaje médico integral que personaliza cada tratamiento, entendiendo que cada mujer vive una sintomatología única. Hoy disponemos de:

Hormonas bioidénticas: Aplicadas de forma local o sistémica (mediante pellets, cremas u óvulos) para restaurar el epitelio y colágeno de la mucosa vaginal adelgazada.

Aplicadas de forma local o sistémica (mediante pellets, cremas u óvulos) para restaurar el epitelio y colágeno de la mucosa vaginal adelgazada. Terapias regenerativas acelulares y biológicas: El plasma rico en plaquetas (PRP), los exosomas (terapia celular) y el ácido hialurónico devuelven de forma mínimamente invasiva el grosor y la hidratación a los tejidos.

El plasma rico en plaquetas (PRP), los exosomas (terapia celular) y el ácido hialurónico devuelven de forma mínimamente invasiva el grosor y la hidratación a los tejidos. Tecnología médica avanzada: El láser o la radiofrecuencia vaginal aplican calor controlado para activar colágeno y fibroblastos , optimizando el flujo sanguíneo. La carboxiterapia, por su parte, mejora la oxigenación y vascularización local.

Todo esquema se potencia con un adecuado skincare vulvar e hidratantes para asegurar el confort diario y sexual.

¿El SGM se puede prevenir o es inevitable con la edad?

Aunque la mayoría de las mujeres manifestará el SGM en algún momento, es absolutamente posible prevenirlo y retrasarlo durante los primeros años de la menopausia. Mantener hábitos saludables como no fumar, alimentarse de forma equilibrada, ejercitarse y sostener una vida sexual activa es fundamental. No hay que esperar a que aparezca el dolor; los tratamientos regenerativos son la mejor estrategia de prevención activa.

Contacto: Dra. Daniela López Pereira

Mail: [email protected]

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