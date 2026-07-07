Shein, Temu o made in Argentina

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Las plataformas chinas de ultra fast fashion llegaron a la Argentina para quedarse y cambiaron para siempre la forma en que compramos ropa. Pero, ¿vale la pena el ahorro? Analizamos las tendencias clave de otoño/invierno 2026 y te contamos dónde encontrar cada prenda, con pros, contras y precios reales.

El nuevo mapa de la moda en Argentina

A mediados de 2025, las gigantes chinas Shein y Temu desembarcaron en el país y en pocos meses se convirtieron en las plataformas de moda más consultadas por los argentinos. La razón es simple: los precios son difíciles de ignorar. Pero el fenómeno tiene dos caras, y antes de llenar el carrito de compras, vale la pena conocer toda la información.

El contexto económico local tampoco ayuda a la industria textil argentina: los impuestos representan aproximadamente el 50% del precio final de una prenda nacional, mientras que las plataformas internacionales operan con cargas tributarias significativamente menores. A eso se suma que puede costar más trasladar un camión desde Catamarca hasta Buenos Aires que enviar un contenedor desde China hasta el puerto porteño.

Las tendencias del momento y dónde encontrarlas

Esta temporada, las pasarelas de Madrid, Milán y París coinciden en tres grandes apuestas que ya empezaron a filtrarse al street style local:

Marrón chocolate y tonos tierra

La gran tendencia de otoño/invierno 2026. El marrón profundo, el camel y el moca se consolidan como los nuevos neutros del guardarropa, desplazando incluso al negro clásico. En Shein y Temu encontrás blazers y pantalones en esta paleta desde $25.000. En marcas nacionales como Wanama o Rapsodia, la oferta en tonos tierra es amplia y la calidad del tejido es notablemente superior, aunque los precios parten de los $80.000.

Accesorios protagonistas

En 2026, los accesorios dejan de ser un detalle para convertirse en el centro del look: pendientes grandes con piedras, collares largos y bolsos estructurados de colores vibrantes.

Acá las plataformas internacionales tienen una ventaja clara: la joyería y los accesorios son el rubro donde la relación precio-calidad de Shein y Temu resulta más competitiva. Para las piezas de mayor duración, el diseño de autor argentino —con opciones como Las Polleras de Mary o marcas de joyería local en Mercado Libre— ofrece propuestas únicas y artesanales.

Maximalismo 80s y colores vibrantes

Los colores fuertes, los contrastes audaces y las hombreras marcadas vuelven con todo. Para experimentar con esta tendencia más pasajera, las plataformas internacionales son una opción razonable: si la prenda va a durar una temporada, el precio bajo justifica la elección. Para prendas estructuradas con hombrera —que requieren un corte preciso— la industria nacional sigue siendo la más confiable.

¿Qué elegir? La guía sin vueltas

No hay una respuesta única. La decisión depende de la prenda, el uso que le vayas a dar y tus propias prioridades. Acá el resumen:

SHEIN / TEMU INDUSTRIA NACIONAL

- Precios muy bajos -Calidad del tejido superior

-Tendencias globales al instante - Genera empleo argentino

- Gran variedad de talles y estilos - Mayor duración de las prendas

- Calidad variable / tallas imprecisas - Precios más altos (impuestos incluidos)

- Tiempos de entrega largos (3-6 semanas) - Menor variedad de opciones en tendencia

- Alto impacto ambiental (fast fashion)

- Distribución más limitada

La estrategia inteligente

Los especialistas del sector sugieren una combinación: usar las plataformas internacionales para accesorios, prendas de tendencia pasajera o básicos de bajo costo, y reservar la inversión en industria nacional para las prendas estructurales del guardarropa: un buen abrigo, un jean de calidad, un blazer que dure años. La clave está en comprar menos, pero mejor.

Dato: el 50% del precio de una prenda nacional son impuestos. No toda la diferencia de precio es ganancia de la marca.

Una última cosa para tener en cuenta

La industria textil argentina atraviesa uno de sus peores momentos: siete de cada diez máquinas están paradas y el sector trabaja al 29% de su capacidad instalada. Más allá de la decisión de compra individual, este es un debate que el país tiene pendiente: cómo construir un esquema competitivo que le dé chances reales a la producción local sin resignar el acceso de los consumidores a precios razonables.

Sofia Iachini | Productora de moda y asesora de imagen

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