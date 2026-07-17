COF: dos amigas con una misión, cuidar las sonrisas

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Sofía, Belén, ¿cómo nació esta sociedad?

Todo empezó en los pasillos de la facultad, donde dos amigas compartían la misma visión sobre cómo querían ejercer la odontología.

Tras recibirnos, cada una tomó su camino de especialización: una en ortodoncia y ortopedia, la otra en endodoncia. Pero el objetivo siempre fue el mismo: reunirse, sumar conocimientos y crear algo propio. Así nació COF, Consultorio Odontológico Filiberti Feck, en el barrio de Belgrano, CABA.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

En COF realizamos todo tipo de tratamientos odontológicos, con especial enfoque en ortodoncia, ortopedia y endodoncia. Nuestra filosofía es siempre ir de menos a más: priorizar la prevención y los tratamientos conservadores antes que cualquier intervención mayor. Creemos firmemente que ningún material artificial superará a tus propios dientes, por eso trabajamos para conservarlos y mejorarlos el mayor tiempo posible. Combinamos salud y estética.

¿Qué las diferencia?

Nos diferencia la humanidad. Sabemos que ir al dentista es uno de los miedos más comunes, y lo tenemos muy presente en cada consulta. Por eso, en COF cada paciente recibe una atención personalizada, con el tiempo que realmente necesita, sin apuros ni protocolos fríos. La empatía no es un plus, es parte del tratamiento.

¿Cómo se proyectan profesionalmente?

Queremos seguir creciendo sin perder la esencia. A mediano plazo, nuestro foco está en incorporar nueva tecnología para hacer que la experiencia en el consultorio sea cada vez más cómoda y menos intimidante.



¿Que les dejó el camino recorrido hasta acá?

Arrancaríamos juntas desde el primer día. El camino de especializarse por separado fue valioso y necesario, pero hoy sabemos que la combinación de nuestras miradas es nuestra mayor fortaleza. Lo haríamos todo igual, solo que un poco antes.

COF - Consultorio Odontológico Filiberti Feck

Mail: [email protected]

Instagram: odontologiafyf.

Cel: 1176066100