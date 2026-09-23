CTS Eventos Infantiles: experiencias a medida para convertir cada celebración en un recuerdo

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CTS Eventos Infantiles nació a partir de la trayectoria de Soledad Besso, quien lleva más de dos décadas vinculada al trabajo con chicos, primero desde la educación física y luego dentro del mundo del entretenimiento. Su experiencia profesional también la llevó por Brasil, cruceros y Cuba, donde coordinó equipos y desarrolló propuestas recreativas para familias de distintos lugares del mundo.

Al regresar a la Argentina, decidió transformar todo ese aprendizaje en un proyecto propio, con la intención de ofrecer una propuesta que fuera más allá de la animación infantil tradicional. Así surgió CTS, con el objetivo de crear momentos inolvidables que puedan convertirse en recuerdos para toda la vida.

La marca construyó una identidad profesional, creativa y cercana, basada especialmente en la personalización. Cada experiencia se adapta a la edad de los chicos, la temática elegida, el espacio disponible y los objetivos particulares de cada evento.

Su propuesta incluye un amplio catálogo de talleres, kermesses, experiencias inmersivas y actividades para empresas. A esto se suma una planificación integral y un equipo capacitado que acompaña cada proyecto desde la idea inicial hasta su ejecución.

De los cumpleaños familiares a las experiencias corporativas

CTS comenzó desarrollando propuestas para cumpleaños familiares y fue creciendo a partir de la confianza y la recomendación de sus clientes. Con el tiempo, amplió sus servicios, profesionalizó sus procesos y conformó un equipo especializado en ventas, producción, animación y comunicación.

Actualmente trabaja con familias, organizadoras de eventos y empresas, y desarrolla desde celebraciones íntimas hasta experiencias corporativas de gran escala. Esta evolución le permitió ampliar su capacidad para crear soluciones originales y acompañar proyectos con distintas características y necesidades.

De cara a los próximos años, CTS busca seguir fortaleciéndose dentro del sector de los eventos infantiles y las experiencias para familias, con especial foco en el segmento corporativo. Entre sus objetivos se encuentran ampliar las alianzas con organizadoras, ambientadoras y empresas de todo el país, desarrollar nuevos formatos y continuar profesionalizando el sector.

Además, el proyecto apunta a compartir la experiencia adquirida a través de asesorías y capacitaciones para emprendedores. El desafío será continuar creciendo con una estructura cada vez más sólida, manteniendo la creatividad, la cercanía y su propósito central: crear momentos inolvidables y recuerdos para toda la vida.

CONTACTO

Celular: 1137736417

Instagram: @cts.eventosinfantiles