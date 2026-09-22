Gfitness: equipamiento y soluciones para transformar la experiencia en los gimnasios

CONTENT CARAS LIKE

La historia de Gfitness comenzó a partir de una observación concreta dentro de un gimnasio de Banfield. Cristopher Palermo, fundador de la marca y apasionado por el entrenamiento, advirtió que el espacio tenía un piso de cerámica y detectó una oportunidad: desarrollar una alternativa de goma especialmente pensada para este tipo de instalaciones.

Para validar la idea recurrió a la fábrica de su padre, dedicada en ese momento a la fabricación de neumáticos sólidos industriales. Allí desarrollaron una matriz y produjeron el primer piso de goma. La prueba rápidamente se convirtió en negocio: al presentárselo al dueño del gimnasio, recibió un pedido de 250 metros cuadrados para cubrir todo el establecimiento.

En paralelo, mientras estudiaba Marketing y se capacitaba en Facebook Ads, Palermo comenzó a promocionar el producto en redes sociales. La respuesta impulsó la creación de Gfitness, cuyo nombre toma la letra “G” como referencia a Giant o “gigante”. Más adelante, la empresa incorporó discos de goma y amplió progresivamente su catálogo a partir de nuevos proveedores.

Una solución integral para cada gimnasio

Actualmente, la marca busca posicionarse como un socio estratégico para gimnasios del segmento medio y alto, acercándoles herramientas para competir con las grandes cadenas. Su propuesta combina equipamiento de última generación, financiación a medida, asesoramiento y una relación entre precio, calidad y diseño.

El concepto one-stop solution es uno de los ejes de su modelo: pisos, revestimientos, baños, molinetes de acceso, máquinas, accesorios y pesos libres pueden resolverse con un único proveedor e interlocutor. De esta manera, la firma apunta también a simplificar la ejecución de cada proyecto.

Con el tiempo, Gfitness extendió su presencia al sector residencial y semicomercial, desarrollando gimnasios para hoteles, condominios y barrios privados, con proyectos en zonas como Nordelta y Canning.

Tecnología y nuevas líneas para seguir creciendo

Entre sus próximos pasos se encuentra la incorporación de nuevas líneas de máquinas exclusivas para el mercado argentino y la continuidad del desarrollo de su aplicación de postventa.

La herramienta busca agilizar el mantenimiento de los equipos para reducir interrupciones en su funcionamiento y acompañar a los gimnasios en un aspecto clave del negocio: ofrecer una experiencia consistente que contribuya a la retención de sus socios.

CONTACTO

Celular: 5491134709273

Email: [email protected]

Instagram: @gfitness.arg