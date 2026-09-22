Taís Ibarra lleva el “bedazzling” al Carnaval de Brasil: una de las tendencias del momento

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El brillo vuelve a ganar protagonismo y Taís Ibarra lo llevó al universo del Carnaval brasileño. La argentina, musa de la Estação Primeira de Mangueira, sorprendió con una producción cubierta de cristales verdes y rosas, los colores emblemáticos de la tradicional escuela de samba carioca.

La propuesta se inspira en el bedazzling, una tendencia que recupera elementos de la estética Y2K a través de strass, gemas y piedras de colores aplicadas sobre accesorios, maquillaje e incluso sobre la piel.

Esta corriente volvió a cobrar visibilidad en redes sociales de la mano de figuras internacionales como Kylie Jenner, que incorporó los cristales a uno de sus recientes looks y volvió a poner el foco sobre una estética marcada por el brillo y el exceso.

Cristales, color y una estética inspirada en Mangueira

Taís Ibarra (@callmetaisha) llevó el concepto un paso más allá al convertir el cuerpo en parte del vestuario. Decenas de piedras verdes y rosas recorren el rostro, el cabello, los brazos y el escote, acompañadas por un diseño también trabajado con pedrería.

La elección combina así una tendencia internacional con los códigos visuales del samba y la identidad de Mangueira, en una propuesta donde el color y el brillo ocupan el centro de la escena.

El look también se inscribe en el regreso de una estética más maximalista, que deja espacio para jugar nuevamente con las piedras, los tonos intensos y los detalles llamativos después del predominio de propuestas asociadas al minimalismo y al estilo clean girl.

Desde Argentina hasta Río de Janeiro, Taís Ibarra encuentra en la moda otra forma de vincular su estilo personal con el espíritu del Carnaval.

