Lo que la migración mueve por dentro

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Cuando pensamos en migrar, solemos imaginar valijas, despedidas, aeropuertos y una nueva ciudad por descubrir. Sin embargo, instalarse en otro país —de manera temporal o permanente— es mucho más que un desplazamiento geográfico. Implica comenzar de nuevo en algunos aspectos, adaptarse en otros y encontrar nuevas formas de sostener aquello que continúa. En ese proceso, también se transforman nuestros vínculos, rutinas, proyectos, costumbres y la manera en que nos pensamos.

Cada migración comienza por un motivo distinto. Hay quienes se van en busca de oportunidades, seguridad o una experiencia personal; quienes acompañan un proyecto familiar o de pareja, y quienes migran porque sienten que quedarse ya no es una opción. Por eso, aunque desde afuera dos historias puedan parecer similares, no necesariamente se viven de la misma manera. No es igual partir por un deseo propio que hacerlo por necesidad o como parte del proyecto de otra persona.

Todo esto influye en cómo se transita la adaptación. También intervienen la historia y los recursos de cada persona; las condiciones reales que ofrece el país de acogida —las facilidades o dificultades para conseguir vivienda, trabajo o regularizar la situación migratoria—; la distancia cultural y la posibilidad de involucrarse activamente en la construcción de una nueva vida.

Adaptarse, entonces, no consiste únicamente en resolver cuestiones prácticas. También implica atravesar un proceso psicológico: encontrar un lugar propio, elaborar lo que se deja atrás y reconocerse en la persona que comienza a surgir en ese nuevo contexto. Esto no ocurre de un día para otro ni avanza siempre en línea recta.

En ese proceso aparece el duelo migratorio: la elaboración de las pérdidas y renuncias que acompañan la migración. No hablamos necesariamente de algo patológico, sino de una respuesta esperable frente a una transformación vital. Porque elegir una vida también supone aceptar aquello que esa elección deja afuera: construir nuevos vínculos y perderse cumpleaños familiares; acceder a una oportunidad y, al mismo tiempo, despedirse de una posición que llevó años construir.

Ese duelo puede reactivarse con una visita, una despedida o una decisión que vuelve a poner la distancia en primer plano. Tal vez por eso migrar se vive, muchas veces, como una coexistencia de emociones aparentemente contradictorias: alegría por lo alcanzado y tristeza por lo perdido.

Dar lugar a esta complejidad es parte del proceso: incluso cuando migrar fue una elección, atravesar dificultades no significa que haya sido una decisión equivocada.

Lic. Antonela Oreggioni

@antonelaoreggioni.psi