Cuando lo que funciona ya no alcanza

CONTENT CARAS LIKE

Hay momentos en los que algo empieza a incomodar, aunque desde afuera parezca que todo está bien. Una carrera que funciona. Un negocio que crece. Un rol que alguna vez elegimos. Una forma de vivir que tuvo sentido.

No siempre queremos empezar de cero. Muchas veces necesitamos comprender qué nos está pasando, volver a elegir y construir una manera diferente de avanzar.

Soy Lic. Natalia Daniela Acosta, consultora y coach, y durante años acompañé a personas, líderes, equipos y empresas en procesos de transformación. Mi recorrido profesional estuvo atravesado por búsquedas diferentes: comencé estudiando Medicina, luego elegí la Ciencia Política y más tarde llegaron el Coaching, la Mirada Sistémica, la Consultoría y el trabajo con Organizaciones.

Durante mucho tiempo parecieron caminos distintos. Hoy puedo ver el hilo que los une: siempre me interesó comprender a las personas, los sistemas de los que forman parte y qué hace que alguien pueda —o no— desplegar su potencial y sostener una transformación.

De esa historia nace el Método ADN.

Su nombre tampoco es casual. ADN son las iniciales de mi nombre al invertirlo: Acosta Daniela Natalia. Lo que comenzó siendo una referencia personal terminó expresando la esencia de lo que estaba construyendo. Porque nuestro ADN también habla de identidad, historia, aprendizajes, vínculos, recursos, decisiones y potencial.

El método no nació de golpe ni fue diseñado en un escritorio. Nació acompañando personas, observando patrones, haciendo preguntas, atravesando procesos reales y sistematizando aquello que se repetía.

Así tomó forma una arquitectura basada en tres movimientos: Comprender, Elegir y Construir, y tres dimensiones: Autoridad Interna, Dirección y Nuevo Sistema.

Primero, comprender cómo estamos funcionando y recuperar la capacidad de gobernarnos. Después, elegir hacia dónde queremos ir. Finalmente, construir las decisiones, hábitos, acuerdos y estructuras que permitan sostener esa elección.

Por eso no trabajo dando respuestas ni diciéndole a alguien qué debería hacer. Mi trabajo es acompañar a desarrollar criterio propio.

Porque transformar no significa convertirse en otra persona.

Significa volver a lo esencial, elegir desde ahí y construir una vida capaz de sostenerlo.

Lic. Natalia Daniela Acosta

Creadora del Método ADN

Licenciada en Ciencia Política · Master OKR · Coach

Consultora · Docente Universitaria

Instagram: @coachnatiacosta

LinkedIn: Natalia Acosta

Sitio web: nataliaacosta.com.ar