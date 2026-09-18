Dani De Souza: “Mi compromiso no es vender una tendencia, sino proteger a la persona, su salud y su confianza”

Dani, ¿cómo fueron los inicios en tu actual actividad y qué te motivó a emprender?
Mi recorrido comenzó en el 2007 cuando me convertí en azafata en Brasil. Luego, empecé a incorporarme al ámbito de la salud, donde trabajé durante nueve años en la gestión de urgencias médicas. Esa experiencia me enseñó a actuar con responsabilidad, respetar los protocolos y comprender que detrás de cada procedimiento siempre hay una persona. Después de atravesar pérdidas familiares, una situación laboral injusta y un período que afectó profundamente mi salud emocional, decidí transformar el dolor en un nuevo propósito. Así nació Dani Spa Beauty: no solamente como un proyecto profesional, sino también como parte de mi propia reconstrucción.
¿Qué tratamientos y servicios especializados ofrecen en Dani Spa Beauty?
En Dani Spa Beauty realizamos tratamientos faciales, capilares y de reconstrucción de cejas, siempre precedidos por una evaluación personalizada. Trabajamos con diagnóstico de piel y cabello por medio de una tricoscopía, estimulación y recuperación capilar, y protocolos faciales combinados para obtener resultados direccionados a la persona. Además, ofrecemos estética de séptima generación y técnicas especializadas como, por ejemplo, el ExoBrow ®. Mi propósito no es ofrecer procedimientos de manera automática, sino identificar qué necesita realmente cada persona y qué tratamiento resulta adecuado, seguro y posible para su caso; de lo contrario, se la deriva como corresponde. Pero, principalmente, busco que se sienta asistida.
¿Cuál es el principal factor diferencial que te distingue en el mercado?
Mi principal diferencial es el criterio profesional. No comienzo por el tratamiento: comienzo por una evaluación personalizada y criteriosa. Integro conocimientos de estética, salud, bioseguridad y gestión para construir protocolos personalizados y acompañar la evolución de cada caso. También considero fundamental saber decir “no” cuando un procedimiento no está indicado. Mi compromiso no es vender una tendencia, sino proteger a la persona, su salud y su confianza.
¿Cuáles son tus proyecciones y metas para el mediano plazo?
Quiero consolidar Dani Spa Beauty como un espacio de referencia en estética avanzada y ampliar Dani Spa Beauty Academy, formando profesionales con pensamiento crítico, fundamentos técnicos y una mirada humana. También deseo fortalecer mi participación en medios, congresos y espacios educativos generando conciencia.
Si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué aspectos manejarías de otra manera?
Dejaría de confundir vocación con sacrificio permanente. Al comienzo traté mi negocio casi como una obra solidaria y postergué decisiones muy importantes. Hoy entiendo que ayudar también exige límites, organización y sostenibilidad.
Dani Spa Beauty
WhatsApp: +54 11 51520727
Correo electrónico: [email protected]
Instagram: @Dani.Spa.Beauty
Sitio web: https://danispabeauty.com