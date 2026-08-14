Cuerpo y mente en equilibrio: el poder del Yoga y el Stretching frente al estrés humano

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El ritmo actual se traduce en contracturas, falta de sueño, estrés, ansiedad, etc. Es así que en Espacio Niyama presentamos actividades como el Yoga y el Stretching no como un entrenamiento físico tradicional, sino como una herramienta de “Higiene mental”.

Yoga el control de la respiración (pranayama) ayuda a bajar los niveles de cortisol.

Stretching la elongación asistida y consciente libera tensión acumulada en fascias y músculos, devolviendo la movilidad del cuerpo.

Las clases en Espacio Niyama están diseñadas para que el alumno desconecte del afuera. No importa la edad, ni condición física previa; el objetivo es que cada persona encuentre su propio ritmo.

“El bienestar no es un lujo, es una necesidad. Encontrar un espacio donde el cuerpo pueda soltar y la mente pueda callar es, hoy en día, el verdadero éxito personal”.

En Niyama contamos con clases para todas las edades y especialmente tenemos horarios para Yoga Terapia, Yoga para Embarazadas y Stretching para adulto mayor.

Este es un espacio concebido para pausar el ritmo diario, respirar de manera consciente y habitar el cuerpo desde la aceptación y el bienestar.

Por otra parte, el Stretching en Espacio Niyama es una disciplina asistida consciente que busca mejorar o devolverle al cuerpo su movilidad natural, liberar las articulaciones bloqueadas y aliviar dolores causados por malas posturas de la vida cotidiana.

Alargar la musculatura, mejorar la elegancia de la postura en general y promover un buen descanso, son algunos de los muchos beneficios del Stretching.

“Aprender a soltar la rigidez física para flexibilizar la mente”. El Stretching es un aliado perfecto para recuperar la agilidad y vitalidad del cuerpo.

En Espacio Niyama, Yoga y Stretching no son solo disciplinas: son herramientas que transforman diariamente a las personas que eligen vivir con mayor calidad de vida, equilibrio y armonía.

Datos de contacto:

Viviana Buitró

2291-461192

@niyama.body.wellness

Face Espacio Niyama

@viviana.buitron.56

[email protected]