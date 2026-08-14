PURMA: el punto de partida para crear, expresarse y emprender

Celeste, contanos cómo fueron tus inicios en el mundo del tejido y el emprendimiento
Aprendí a tejer en 1993, a los ocho años, gracias a una de mis hermanas. Al principio era un juego, pero en 2003, mientras estudiaba Traductorado Público en Inglés, empecé a vender bufandas a mis compañeros. En 2008 comencé a mostrar mis tejidos en Facebook. Durante años combiné el tejido con mi trabajo como traductora, profesora de inglés y organizadora de congresos, hasta que en 2017 decidí renunciar para vivir exclusivamente de esto creando mi primera marca en Instagram: María C Knits.
Después de construir una comunidad digital de más de 230.000 personas, ¿qué te motivó a abrir PURMA y qué buscabas crear más allá de una tienda de lanas?
PURMA nació online en 2025 y abrió su local físico en Salta en 2026.
Con Pablo, mi marido, queríamos crear mucho más que una tienda: un espacio donde tocar los hilados, aprender, encontrarse con otras tejedoras y sentirse parte de una comunidad. El local fue la casa física de un proyecto que había nacido muchos años antes en internet.
¿Por qué creés que el tejido volvió a convertirse en una actividad tan elegida por personas de todas las edades?
Porque, en un mundo acelerado, tejer nos obliga a bajar el ritmo. Nos conecta con las manos, la creatividad y la satisfacción de hacer algo propio.
También puede convertirse en un espacio de calma, pertenencia e incluso en una salida laboral. Hoy se resignificó: ya no es una actividad del pasado, sino una herramienta contemporánea para crear, expresarse y emprender.
¿Qué aprendiste después de casi una década viviendo del tejido y transformando esa pasión en un negocio?
Aprendí que nada sucede de un día para el otro. Los proyectos se construyen con constancia, trabajo y decisiones difíciles. Cuando renuncié tenía mucho miedo y me pesaba el “qué dirán”, pero mi corazón latía por este camino. Pablo fue quien me dijo “renunciá” y creyó en mí antes de que yo misma lo hiciera. Años después, él también dejó su trabajo como contador para sumarse al proyecto.
¿Qué significa hoy para vos el tejido y qué proyectos imaginás para el futuro?
Hoy tejer significa libertad. María C Knits, mi primera marca creada en 2017 y con la que construí una comunidad de más de 200k de seguidores, y PURMA nos permitieron trabajar juntos, acompañar el crecimiento de nuestro hijo y construir nuestro proyecto desde Salta. Quiero seguir acercando el tejido a nuevas generaciones, formando personas y creando espacios de encuentro. No renuncié para dedicarme al tejido: renuncié para construir la vida con la que soñaba. El tejido fue el camino.
PURMA
Dirección: Apolinario Saravia 308 B, ciudad de Salta, Argentina.
Instagram: @purma.ok
Web: purmatienda.com
Whats App: 3875675298
MARÍA C KINTS
Instagram: @mariacknits
Tik Tok: mariacknits
Web: mariacknits.com