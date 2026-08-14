Tres Valles: tu próxima aventura a caballo

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Durante tres días y dos noches, te vas a internar a caballo en pleno corazón de los Andes mendocinos, de la mano de GR Turismo Aventura. Un recorrido que combina paisajes de otro planeta, ríos cristalinos, valles imponentes y esa sensación única de estar en un lugar al que muy pocos llegan.

¿Cómo es la experiencia?

La salida es desde el Valle de Los Molles, sobre la Ruta 222 (El Montañés), y desde ahí arranca todo: horas de cabalgata rodeado de cordillera, cruces de río, y paradas en rincones que parecen sacados de una postal. El campamento base se instala cerca del Río Tordillo, en Valle Hermoso, el punto perfecto para bajar un cambio, armar el fogón y cerrar el día con guitarreadas bajo un cielo repleto de estrellas.

No hace falta ser jinete experto: es una aventura pensada para quienes quieren desconectar de verdad, animarse a algo distinto y volver con una historia para contar.

¿Para quién es?

Para los que aman la naturaleza, para los que buscan una desconexión real (sin wifi, sin pantallas, sin apuro), y para quienes disfrutan viajar de una forma más auténtica y menos convencional.

Fechas

Las salidas están disponibles de diciembre a marzo, así que si estás pensando en un plan diferente para este verano, este es el momento de reservar tu lugar.

Salida: Valle de Los Molles, Ruta 222

Campamento base: Río Tordillo, Valle Hermoso

Diciembre a marzo

grturismoaventura.com.ar

+54 9 3834 214287 / +54 9 2604 108134 / +54 9 2604 361353

La montaña te está esperando. ¿Te animás?