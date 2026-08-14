Carla Marina: bienestar y conexión personal

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La masoterapia y el Reiki fueron el punto de partida para transformar una búsqueda personal en una propuesta para acompañar a otras personas. Si bien su recorrido profesional también está vinculado al ámbito de la tecnología, desde hace años sostiene un profundo interés por el cuerpo, la energía y el bienestar.

Comenzó a formarse en estas disciplinas como herramientas de autoconocimiento y, con el tiempo, sintió la necesidad de compartir lo aprendido. Este año comenzó a atender profesionalmente y nació Soy Carla Marina, su marca personal.

Como deportista, conoce tanto los dolores de origen mecánico como la forma en que las emociones pueden sentirse en el cuerpo. Por eso, su mirada busca contemplar las necesidades particulares de cada persona.

Un espacio para bajar el ritmo

Más que una sesión de masajes, busca ofrecer un espacio seguro, cálido y de escucha. Algunas personas necesitan hablar y otras prefieren el silencio: respetar esas diferencias también forma parte de su manera de trabajar.

En una vida atravesada por las pantallas, las obligaciones y la sobreestimulación, considera que recuperar momentos de pausa se vuelve cada vez más necesario. “Creo que tanta sobreestimulación nos aleja de nosotros mismos y de los demás”, sostiene.

Su objetivo es que durante una sesión cada persona pueda dejar afuera el ruido cotidiano, respirar, bajar el ritmo y volver a conectarse consigo misma.

Una mirada integral sobre el bienestar

De cara al futuro, busca continuar formándose en disciplinas vinculadas al cuerpo y al deporte, además de explorar herramientas relacionadas con el bienestar emocional y espiritual.

La intención es profundizar una mirada que contemple las dimensiones física, mental, emocional y espiritual, siempre desde un acompañamiento responsable y humano.

Email: [email protected]

Celular:11-5890-3230

Instagram: @soycarlamarina