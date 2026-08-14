Más allá del síntoma: una mirada integral sobre la salud infantil

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Su vínculo con la medicina comenzó en Santa Fe y continuó en Buenos Aires, donde se formó en Pediatría en el Hospital Garrahan y luego en Dermatología Infantil en el Hospital Elizalde. Sin embargo, fue la maternidad la que marcó un punto de inflexión en su manera de ejercer la profesión.

Convertirse en mamá la llevó a mirar a sus pacientes y sus familias desde otra perspectiva, poniendo aún más en valor la escucha y la comprensión de lo que existe detrás de cada síntoma. A partir de esa experiencia, amplió su formación con estudios en terapia holística y el Profesorado de Meditación.

Una medicina que contempla cuerpo, mente y emociones

Hoy, Lucía combina su formación científica con una mirada integral del bienestar. La medicina basada en evidencia es su punto de partida, pero su práctica también contempla las emociones, el entorno y los vínculos de cada niño.

La empatía, el respeto, la honestidad y la cercanía son valores centrales en su trabajo. En un contexto donde las familias reciben cada vez más información a través de redes sociales, considera fundamental acercar contenidos científicos de manera clara y confiable.

Con esa misma mirada, desarrolla un nuevo taller para familias sobre reconocimiento y gestión de las emociones en los niños. La propuesta integra neurociencia y meditación, con herramientas sencillas para comprender qué sucede frente a emociones intensas y aprender recursos de regulación que puedan utilizar tanto niños como adultos.

El proyecto representa el camino que busca continuar construyendo: integrar ciencia, medicina y meditación para acompañar a las familias de una manera cada vez más humana e integral.

Lucía Sabbione

Médica pediatra y dermatóloga infantil. MN 141220

Profesora de Meditación

Mail: [email protected]

Instagram: @pediatra.luciasabbione