Pau Musso: el arte de descubrir nuevas formas en el papel

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El interés por el arte, el diseño y el trabajo hecho a mano acompañó desde siempre el recorrido de Pau Musso. Su paso por las carreras de Arquitectura y Diseño de Interiores, junto con distintas clases de dibujo y pintura, fue construyendo un camino creativo que durante la pandemia encontró una nueva forma de expresión.

En ese período comenzó a realizar dibujos con estilógrafo hasta descubrir el universo del papel calado. La técnica despertó su interés por las múltiples posibilidades de un material que, hasta entonces, no había imaginado como protagonista de sus obras. Después de formarse a través de distintos cursos, comenzó a desarrollar cuadros con diseños propios.

El valor de lo hecho a mano

En sus piezas, la artista busca recuperar el valor de la dedicación, el tiempo y el trabajo manual en un contexto atravesado por la inteligencia artificial. El papel se transforma a partir de pliegues, cortes, vacíos y llenos que dialogan con la luz, haciendo que cada obra adopte diferentes matices según el momento del día.

Su aproximación a la técnica fue gradual. Las primeras piezas eran de pequeño formato, con formas orgánicas y composiciones planas en las que la riqueza surgía de los calados y la superposición de distintas capas. Más adelante, comenzó a llevar esas formas al volumen y las luces y sombras adquirieron un rol central, aportando dinamismo.

En su etapa más reciente, inspirada en la Bauhaus, incorporó formas abstractas y volumétricas, repeticiones que construyen tramas y combinaciones de colores menos convencionales. Así, la transformación de la obra a través de la luz se convirtió en uno de los ejes de su búsqueda artística.

Una técnica en constante exploración

Los próximos pasos estarán marcados por nuevos espacios para mostrar su trabajo. Los días 9, 10 y 11 de octubre, Pau participará de Puro Diseño en La Rural, mientras continúa explorando las posibilidades expresivas del papel calado como parte de su identidad artística.

Para el próximo año, proyecta abrir su propio atelier y comenzar a participar de más eventos y ferias en Argentina, con la mirada puesta también en la posibilidad de llevar sus obras al exterior.

Instagram: @pau.musso.cuadros

Contacto: [email protected]