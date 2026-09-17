Energy Mate: la yerba mate se transforma en una bebida funcional pensada para nuevos momentos de consumo

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Una idea surgida durante un viaje al exterior fue el punto de partida de Energy Mate. Al observar nuevas propuestas dentro del universo de las bebidas, apareció la inquietud de desarrollar una alternativa de energía más natural a partir de un ingrediente profundamente ligado a la cultura argentina: la yerba mate.

El proyecto tomó forma en Rosario, donde comenzó el desarrollo del producto y la construcción de una identidad propia. Desde sus inicios, la propuesta buscó combinar la energía proveniente de la yerba mate y sus beneficios con un formato funcional, moderno y adaptado a diferentes momentos de consumo.

Energía e hidratación en una misma propuesta

Con una identidad joven, disruptiva y funcional, Energy Mate combina extracto de yerba mate, que aporta cafeína y antioxidantes de manera natural, con electrolitos como sodio y potasio. Además, es cero azúcar, no contiene taurina ni colorantes.

Uno de sus principales diferenciales está en unir dos conceptos que suelen presentarse por separado: energía e hidratación. Por eso, la marca busca ampliar las ocasiones de consumo y acompañar distintos momentos cotidianos, desde estudiar o trabajar hasta entrenar o salir.

Su evolución también estuvo marcada por el aprendizaje. Una primera edición de frambuesa permitió ingresar al mercado, conocer la respuesta de los consumidores y adquirir experiencia en producción, distribución y puntos de venta. A partir de ese recorrido, el producto fue reformulado y su posicionamiento redefinido.

Una plataforma de bebidas funcionales con proyección

Hoy, Energy Mate se piensa más allá de un energizante: el objetivo es consolidarse como una plataforma de bebidas funcionales sobre la cual continuar innovando.

En ese camino, la marca presentó los sabores Maracuyá y Arándanos y comenzó a ampliar su distribución en Argentina. Los próximos pasos apuntan a construir una red sólida de distribución y desarrollar nuevos formatos y sabores.

A medida que avance su consolidación en el mercado local, la mirada estará puesta en la expansión regional. A largo plazo, la proyección es posicionar a Energy Mate como una marca argentina de bebidas funcionales con presencia internacional, manteniendo a la innovación y la yerba mate como parte central de su identidad.

Mail: [email protected]

Instagram: @energymate.ar

Página web: www.energymate.com.ar