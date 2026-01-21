Jimena Monteverde reveló su receta express en 3 pasos de alfajores helados: pocos ingredientes y sin horno

Jimena Monteverde siempre brinda recetas fáciles y que se preparan en poco tiempo. En esta oportunidad, la pastelera reversionó el clásico alfajor de chocolate por uno más tentador. Mediante su red social, compartió los ingredientes que llevan y su simple procedimiento, perfecto para quienes incursionan en la cocina.

Alfajores helados: la receta de Jimena Monteverde que es furor

Una vez más, Jimena Monteverde brindó una opción exquisita para aquellos días donde aparece las ganas de comer algo dulce. Se trata de alfajores helados, una receta que compartió a través de su cuenta de Instagram y que se destaca por ser fácil y rápida de preparar. La chef explicó el paso a paso en un video donde mostró que se trata de una propuesta pensada para los días de calor y que puede ser para cumplir un antojo o para la hora de la merienda.

"¿Existe algo mas rico que un alfajor?. Hoy salen estos Alfajores Helados express", escribió Jimena Monteverde junto a su publicación. A los pocos minutos, sus seguidores comentaron que se animarían a hacerla ya que no requiere mucho tiempo ni ingredientes. Además, destacaron que al no necesitar horno es ideal para estos días donde se busca evitar prenderlo por las altas temperaturas.

Jimena Monteverde

Cómo hacer los alfajores helados de Jimena Monteverde

Sin dudas, esta receta accesible y al alcance de cualquiera, se convirtió rápidamente en un éxito entre sus seguidores, quienes no dudaron en guardar el posteo para replicarla en sus casas. "Te enseño a hacer estos helados facilísimos y espectaculares", se escucha decir a Jimena Monteverde en el clip. Luego, procede a revelar sus ingredientes:

1 pionono

Helado, sabor a elección

1 sobre de baño de chocolate

Además, la conductora reveló cómo se preparan estos alfajores helados. A continuación, enumeramos los 3 pasos a seguir para conseguirlos en poco tiempo y desde la comodidad del hogar.

Cortar el pionono con un cortante redondo. Rellenar cada disco con una bocha de helado y llevar al freezer durante 30 minutos. Retirar del frío, bañar con el chocolate derretido y llevarlos nuevamente al freezer.

Alfajores helados, la receta dulce y express de Jimena Monteverde

Una vez que los realizó, Jimena Monteverde los colocó en una bandeja blanca de cerámica y mostró cómo quedaron. Una verdadera delicia y tentación para los usuarios que siguen su cuenta de Instagram, donde suele compartir sus preparaciones tanto dulces como saladas. Así, con su estilo cercano y amable, logró cosechar una lluvia de "likes" y cientos de mensajes con agradecimientos por subir la receta.

Sin dudas, Jimena Monteverde es una de las grandes referentes de la cocina fácil y económica. Con una comunidad que supera el millón de seguidores, logró construir un vínculo sólido con su público gracias a platos prácticos, accesibles y pensados para el día a día. Además, su trayectoria la llevó a realizar colaboraciones con importantes marcas de alimentos, consolidándose como una de las figuras más influyentes del universo gastronómico en redes sociales.

De esta manera, Jimena Monteverde reveló su receta express en 3 pasos de alfajores helados, los cuales llevan pocos ingredientes y no necesitan ir al horno. Una propuesta deliciosa e ideal para los días de calor que, rápidamente, conquistó a sus seguidores y se volvió furor.