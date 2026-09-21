Patios, galerías y una forma de habitar el campo

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Proyectar una casa en el campo implica trabajar con una escala y un ritmo diferente a la ciudad. El paisaje abierto, las visuales extensas y la necesidad de generar limites convierten a los espacios intermedios en una parte fundamental de la arquitectura.

En esta vivienda ubicada en San Antonio de Areco, el punto de inicio fue justamente ese: componer a partir de patios y a las galerías, entendidos no como espacios residuales sino como verdaderos articuladores del proyecto.

Los clientes planteaban además una necesidad muy concreta: poder sectorizarla casa entre áreas públicas y privadas, incorporando a su vez un espacio independiente destinado a la recreación. A partir de esa premisa, la vivienda se organiza mediante distintos volúmenes vinculados entre sí por patios y galerías, generando diferentes grados de intimidad.

Separada del núcleo principal aparece la matera, un espacio que reúne parrilla, mesa y estar. Su autonomía permite que funcione como ámbito de reunión sin interferir con el funcionamiento cotidiano de la vivienda, pero manteniendo siempre una relación directa con el resto del conjunto.

La arquitectura adopta un lenguaje decididamente rural, presente en las proporciones, las cubiertas de tejas, las galerías, la madera y ciertos recursos propios de las construcciones tradicionales del campo. Sobre esa base aparecen algunos acentos contemporáneos, especialmente en la composición de los volúmenes, la síntesis de las fachadas y el tratamiento de determinadas aberturas.

Más que imponerse sobre el paisaje, la casa busca construir una relación directa con él. Los patios contienen, las galerías protegen y los espacios exteriores prolongan las actividades interiores hacia el campo.

Así, la vivienda deja de verse como volúmenes aislados y se entiende como una sucesión de espacios cubiertos, semicubiertos y abiertos. Una manera de habitar donde la arquitectura no termina en sus muros, sino que continúa en los espacios que los rodean.